Сергея Митрохина оштрафовали на 150 тысяч рублей за участие в «кунцевском» протесте
Кунцевский райсуд Москвы оштрафовал на 150 000 рублей бывшего председателя московского «Яблока» Сергея Митрохина за участие в акции протеста против строительства многоэтажного дома в Кунцево. Аналогичные штрафы суд назначил муниципальным депутатам и активистам
Кунцевский райсуд Москвы оштрафовал на 150 000 рублей бывшего председателя московского «Яблока» Сергея Митрохина за участие в акции протеста против строительства многоэтажного дома в Кунцево. Аналогичные штрафы суд назначил муниципальным депутатам и активистам.
Речь идет об акции протеста в Кунцево от 12 сентября текущего года. Сергей Митрохин рассказал «Интерфаксу», что приехал в район по просьбам местных жителей, которые борются против сноса своих домов и строительства на этой земле компанией ПИК многоэтажного жилого комплекса.
«Не было никаких плакатов, никакой техники, никаких признаков собрания, как это назвал суд», - отметил политик. Митрохин будет обжаловать штраф во всех инстанциях, в том числе и Европейском суде по правам человека.
Напомним, ранее Верховный суд отклонил коллективный иск жителей Кунцева, которые просили признать решение московской мэрии о сносе 37 пятиэтажных домов незаконным. Истцы отметили, что их дома не являются ветхими и не входят в программу реновации жилого фонда, следовательно, их снос не имеет законных оснований.
Известный журналист Сергей Доренко, комментируя ситуацию в Кунцево, назвал себя «доверчивым лопухом» из-за того, что когда-то предлагал жителям Кунцево вступить в переговоры с представителями ПИК. Доренко напомнил, что местного активиста Савелия Рожкова оштрафовали на 150 тысяч рублей, и назвал работников компании ПИК «мстительными».
«Дело в том, что нахрапистый ПИК мстит побежденным, нахрапистый ПИК мстит народу. Вы побеждены - теперь вас раздавят, вас унизят, вас растопчут», - написал журналист в соцсети.