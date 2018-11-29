Депутат Игорь Лебедев во время региональной недели улетел в Майами
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в разгар региональной недели у депутатов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фотографии с видами Майами. Под ними народный избранник указал, что находится «в чудесном настроении»
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в разгар региональной недели у депутатов опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фотографии с видами Майами. Под ними народный избранник указал, что находится «в чудесном настроении».
«Miami, можно только влюбиться!» - отметил Игорь Лебедев.
Запись Игоря Лебедева прокомментировал другой вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»). «Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», - написал единоросс.
На что Игорь Лебедев пошутил: «Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать».
Отметим, что Сергей Неверов в отличие от своего коллеги по Государственной думе не может посещать США, так как находится в санкционном списке.
Во время региональных недель депутаты Госдумы должны посещать субъекты федерации, от которых они избирались. Основная задача парламентариев состоит в проведении личных и выездных встреч с гражданами.