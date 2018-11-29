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Политика
29 ноября 11:41

Кремль планирует отправить в отставку ульяновского и белгородского губернаторов

Сергей Морозов является одним из немногих оставшихся у власти губернаторов-старожилов. Он возглавляет Ульяновскую область с 2004 года. В 2016 году он переизбрался на новый срок с результатом 54% голосов, а его полномочия истекают в 2021 году

Фото: business-vector.info

До Нового года Кремль планирует отправить в отставку еще двух губернаторов. Это глава Ульяновской области Сергей Морозов и глава Белгородской области Евгений Савченко.

Сергей Морозов является одним из немногих оставшихся у власти губернаторов-старожилов. Он возглавляет Ульяновскую область с 2004 года. В 2016 году он переизбрался на новый срок с результатом 54% голосов, а его полномочия истекают в 2021 году.

На последних выборах в Законодательное Собрание Ульяновской области «Единая Россия», список которой возглавлял Сергей Морозов, уступила КПРФ по числу голосов. КПРФ набрала 36,24%, а «Единая Россия» - 33,96%.

По данным «Коммерсанта», пост врио главы Ульяновской области после ухода Сергея Морозова может занять глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба.

Глава Белгородской области Евгений Савченко также как и Сергей Морозов является губернатором-старожилом. Он руководит этим регионом с 1993 года. В сентябре 2017 года Савченко вновь переизбрался с результатом 62,3% голосов.

В администрации Белгородской области назвали сообщения об отставке г-на Савченко «глупостью».  «Два дня назад Белгородская область заняла первое место в стране по уровню зрелости проектного управления. Днем ранее она была признана лучшей в России по качеству работы исполнительной власти. При такой оценке работы на федеральном уровне я не очень понимаю, на каком основании идут эти слухи», - заявила вице-губернатор Ольга Павлова.

Кого Кремль рассматривает на должность врио главы Белгородской области, пока не сообщается.

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