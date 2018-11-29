Алексей Навальный анонсировал план по разрушению монополии «Единой России»
Оппозиционер Алексей Навальный объявил о запуске проекта «Умное голосование», цель которого состоит в объединении избирателей ради поражения на выборах кандидатов от «Единой России». В первую очередь проект направлен на выборы в Мосгордуму и главы Санкт-Петербурга в 2019 году
Оппозиционер Алексей Навальный объявил о запуске проекта «Умное голосование», цель которого состоит в объединении избирателей ради поражения на выборах кандидатов от «Единой России». В первую очередь проект направлен на выборы в Мосгордуму и главы Санкт-Петербурга в 2019 году.
Алексей Навальный отметил, что партия «Единая Россия» и ее отдельные представители побеждает со средним результатом 30-35%. Голоса остальных избирателей «размываются» между другими кандидатами. В этой связи оппозиционер предлагает противникам партии власти голосовать за любого оппозиционного кандидата, у которого имеются наиболее высокие шансы на победу. Кураторы проекта «Умное голосование» определят такого кандидата, а затем будут призывать избирателей поддержать его на выборах.
Политик пообещал, что анализ шансов на победу того или иного кандидата будет «честный и объективный».
«Так как оппозиционные партии объединиться не могут, мы предлагаем объединяться избирателям», - объяснила суть проекта пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.