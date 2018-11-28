Кремль решил взять под контроль группы в WhatsApp после провальных губернаторских выборов
Администрация президента России после поражения кандидатов от «Единой России» на осенних губернаторских выборах решила взять под контроль публичные группы в мессенджере WhatsApp
Администрация президента России после поражения кандидатов от «Единой России» на осенних губернаторских выборах решила взять под контроль публичные группы в мессенджере WhatsApp. В Кремле читают, что посты в таких группах влияют на электоральное поведение граждан.
Например, в системе мониторинга СМИ и соцсетей «Призма» с осени 2018 года появился обзор критических сообщений о представителях власти в открытых группах WhatsApp и Viber. Теперь в Кремле обеспокоены тем, что в таких группах отсутствует точка зрения власти, что могло стать причиной поражение единороссов на прошедших выборах.
Издание «Проект» отмечает, что власти перенаправили свой взор на WhatsApp и Viber после попыток установить контроль над мессенджером Telegram. Ранее представители Кремля периодически «сливали» инсайдерскую информацию журналистам и ждали, когда она появится в одном из анонимных Telegram-каналов.
По данным «Проекта», Кремлю удалось взять под контроль сеть каналов в Telegram, с которыми правило «опубликовать можно все, что угодно» переставало работать, как только предлагалось разместить сообщения с критикой власти. Администраторы таких каналов сразу указывают, о ком говорить негативно нельзя. В частности, телеграмм-канал «Караульный» не будет публиковать негативные посты о сотрудниках Администрации президента.
В ответ на публикацию «Проекта» телеграм-канал «Караульный» сообщил, что «свои контакты с властью не опровергает», но заверил, что у них периодически появляются посты с критикой чиновников федерального и регионального уровня.