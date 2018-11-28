Члены тобольского отделения «Единой России» массово собираются выйти из партии
Члены тобольского отделения «Единой России» намерены массово сдать партбилеты из-за проведения аукциона на аренду охотничьих угодий вблизи села Лайтамак. Об этом говорится в письме депутата городской думы от партии власти Рината Урамаева на имя президента Владимира Путина
Члены тобольского отделения «Единой России» намерены массово сдать партбилеты из-за проведения аукциона на аренду охотничьих угодий вблизи села Лайтамак. Об этом говорится в письме депутата городской думы от партии власти Рината Урамаева на имя президента Владимира Путина.
Ринат Урамаев сообщил, что массово получает обращения от единороссов из Лайтамака и соседних поселков с просьбой выдать им бланки заявлений на выход из партии. «И все собираются писать заявления единогласно», - отметил депутат Тобольской гордумы, слова которого приводит Znak.com.
Демарш единороссов связан с требованиями местных жителей отменить аукцион по передаче в аренду охотничьих угодий коммерсантам.
В конце октября губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился отменить аукцион и провести обсуждения данного вопроса с местным населением. 20 ноября жителям раздали 35 охотничьих билета, а на следующий день возобновили торги.
Граждане считают, что руководство Госохотуправления по Тюменской области путем обмана пытается передать в аренду охотничьи угодья заинтересованным лицам либо «глава Тюменской области обманул жителей Заболотья и всей области».