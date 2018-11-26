Хабаровский Минюст проверяет информацию о пенсии экс-губернатора в 2 млн рублей
Минюст Хабаровского края назначил проверку по факту сведений о солидной пенсии бывшего губернатора региона Вячеслава Шпорта. По данным региональных СМИ, глава края назначил себе надбавки к пенсии на 2 млн рублей
Минюст Хабаровского края назначил проверку по факту сведений о солидной пенсии бывшего губернатора региона Вячеслава Шпорта. По данным региональных СМИ, глава края назначил себе надбавки к пенсии на 2 млн рублей. Также проводится проверка информации о надбавках к пенсии бывшему депутату хабаровской думы Татьне Мовчан.
Сообщается, что Вячеслав Шпорт («Единая Россия») ежемесячно получает около 2 млн рублей, а Татьяна Мовчан – около 190 тысяч рублей.
Ранее г-н Шпорт пояснил, что указ о надбавке к пенсии депутату он подписал из опасения, что она обратится в суд. Надбавки к своей пенсии бывший губернатор пока не прокомментировал.
Представитель губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (ЛДПР), который осенью выиграл в ходе прямых выборов, в беседе с «Коммерсантом» подтвердила информацию о пенсии Татьяны Мовчан в размере 190 тысяч рублей. Что касается пенсии Вячеслава Шпорта, что служебная проверка по данному факту продолжается.
«Во время пенсионной реформы в стране это выглядит аморально по отношению к жителям Хабаровского края», - сообщила пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.