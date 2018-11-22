ФБК нашел у телеведущего «России 1» Сергея Брилева британское гражданство
Телеведущий государственного канала «Россия 1» Сергей Брилев является подданным Великобритании, а его супруга владеет квартирой в Лондоне. Об этом сообщил оппозиционер Алексей Навальный в очередной серии расследования под названием «Пропагандисты»
Телеведущий государственного канала «Россия 1» Сергей Брилев является подданным Великобритании, а его супруга владеет квартирой в Лондоне. Об этом сообщил оппозиционер Алексей Навальный в очередной серии расследования под названием «Пропагандисты».
Фонд борьбы с коррупцией нашли телеведущего-патриота Сергея Брилева и его супругу Ирину Брилеву (девичья фамилия Константинова) в списках лиц, имеющих право голосовать на всех выборах в Великобритании. В список избирателей россияне были внесены еще в 2001 году.
Согласно британскому законодательству, голосовать могут только подданные Великобритании или же постоянно проживающие в Великобритании граждане стран ЕС и британского Содружества.
Борцы с коррупцией также выяснили, что супруга ведущего государственного телеканала является единственным собственником квартиры в Лондоне, приобретенной в 2016 году за 700 тысяч фунтов (примерно 900 тысяч долларов). Причем квартира куплена без займов и ипотечного кредита, хотя Сергей Брилев официально занимается только журналистикой, а его супруга – общественной деятельностью.
Алексей Навальный отметил, что Сергей Брилев – этот тот ведущий, в чьей передаче никогда нет плохих новостей: «в брилевской России чиновники - приятнейшие люди, губернаторы - любимцы народа, ну и, конечно, источник всего этого света и теплоты – Путин». При этом сам он продолжает оставаться подданным Великобритании даже с учетом плохих отношений между Москвой и Лондоном.
«За ширмой приличного и приятного, казалось бы, ведущего скрывается злостный и лицемерный пропагандист. Такой же, как и все остальные. Наврал в эфире, воспел Путина и путинскую Россию, получил деньги в кассе госканала и уехал из этой путинской России следующим самолетом. В Лондон — к своей семье, своей квартире и своей королеве», - написал в своем блоге Алексей Навальный.