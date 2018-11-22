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22 ноября 17:53
Сапронов Сергей

Директор Научно-исследовательского центра проблем коррупции, к.ю.н.

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«Константин – значит постоянный» или, к 25-летию Основного закона

Четвертьвековой юбилей Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года в последнее время дал массу поводов для рассуждений об итогах конституционного эксперимента в России. С официальных, научных, либеральных, консервативных и прочих трибун чиновники, эксперты, оппозиционеры, общественные деятели уже многое сказали по поводу промежуточных итогов 25-летия современного конституционного режима. Многое, но не все.

Как подчеркивал главный герой фильма  «Покровские ворота»,  «Константин - значит постоянный». В основе имени и в самом деле замурован латинский корень  «констанс», означающий стойкий, твердый. Конституция, как основной закон страны, тоже должна быть такой правовой скалой, фундаментом государственно-правовой системы общества. Опыт США, где 300-миллионная страна успешно использует в юридической и бытовой повседневности лишь слегка осовремененные считанными поправками нормы более чем двухвековой давности убедительно говорит о том, что это –  вполне работающая модель. Еще более убедителен пример Великобритании, где неписанная (sic!) конституция держит, как стальной обруч, страну, монархию,  и всю бывшую мировую империю, элегантно определяя меру, пропорцию традиций и инноваций в общественном бытии. В отечественной правовой традиции тоже накоплен сколь немалый, столь и весьма неоднозначный опыт. В нем есть и прекраснодушная сталинская конституция 1936 года, писавшаяся в преддверии репрессий 1937-38 гг., и не менее прогрессивная конституция эпохи развитого социализма, всего через 10 с небольшим лет после принятия которой советский монолит на одной шестой части суши развалился с треском, до сих пор стоящим в ушах у целого поколения бывших сограждан. 

В журнале «Конституционное и муниципальное право», выпускаемом издательской группой «Юрист» (как и Конституция, отмечающей на днях свое 25-летие), не так давно опубликована очень интересная статья. Она посвящена так называемым мнимым конституционным ценностям. Так случается, что государства, пытающиеся имитировать конституционный строй, создают мнимые конституционные ценности. Это осуществляется путем закрепления интересов правящей группы и административного класса в писаном конституционном акте и через искажение подлинных конституционных ценностей при толковании права. Автор статьи достаточно подробно исследует разные правовые системы и модели, есть в статье и отсылки к отечественному конституционно-правовому опыту. Но, объясняет ли предложенная исследователем концепция особенности и закономерности развития конституционно-правового поля страны?

Не так давно председатель президентского совета по правам человека Михаил Федотов рассказывал про один случай в Мурманске. Там одна старушка почтенного возраста буквально засыпала обращениями власти и инстанции с банальной просьбой вернуть ей домой телевидение. То ли прежний ее телевизор вышел из строя, то ли случилась какая-то беда с антенной или кабелем,  но самое интересное, что бабушка при этом на пушечный выстрел не подпускала никого из этих самых власть предержащих. Не пустила на порог старушка даже приехавшего лично разобраться с ее многочисленными обращениями прокурора области. По причине уважительного возраста либо от тотального недоверия властям, твердя, что она верит только президенту Путину, пенсионерка в итоге приняла регионального уполномоченного по правам человека, чуть ли не самолично прикрутившего новый телевизор на стенку ее квартиры. Как связан этот пример с историей про конституцию и ее ценности? На мой взгляд, все очень просто. Он связан доверием, которое лежит в основе всякой общественной системы, всяком описывающем и конкретизирующем этот фундамент документе. Без этого доверия, без веры в его реальность сгорают в огне истории и самые прекрасные в юридическом смысле конституции, и строящиеся на них или без них государства.

По слухам к 25-летию Основного закона нас могут ждать большие перемены в этой сфере. И пробным шаром, зондажем общественного мнения была вроде бы октябрьская статья председателя Конституционного суда. Конечно, в нашей стране возможны и самые неожиданные варианты развития событий. В том числе, в конституционно-правой сфере. Только вот можно ли с их помощью наполнить Конституцию доверием граждан, верой в то, что однажды записанное на бумаге слово каждый день трансформируется в общественное и личное бытие? Вопрос, очевидно, не праздный. В том числе, для авторов журнала  «Конституционное и муниципальное право», всей издательской группы «Юрист», всех граждан страны. В этом смысле все мы – не только исполнители, но и соавторы нашего основного закона. А потому, с юбилеем Конституции нас, дорогие товарищи! Читаем журналы издательской группы «Юрист» и запасаемся шампанским. Потому что за Конституцию можно поднять бокалы и, не дожидаясь новогоднего боя кремлевских курантов...

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