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22 ноября 14:10

Врио губернатора Липецкой области уличили в присвоении себе властных полномочий

Сенатор Юрий Волков обвинил врио главы Липецкой области в «присвоении властных полномочий». Поводом для обвинений послужило решение губернатора делегировать в Совет Федерации своего предшественника Олега Королева

Сенатор Юрий Волков обвинил врио главы Липецкой области Игоря Артамонова в «присвоении властных полномочий». Поводом для обвинений послужило решение губернатора делегировать в Совет Федерации своего предшественника Олега Королева.

Ранее Игорь Артамонов подписал постановление о наделении экс-губернатора Липецкой области Олега Королева полномочиями члена Совета Федерации вместо сенатора Ираиды Тихоновой. Юрий Волков напомнил, что по закону делегировать своего представителя в верхнюю палату парламента имеет право только полноправный губернатора, а не исполняющий его обязанности.

Таким образом, считает сенатор Волков, врио главы Липецкой области присвоил себе властные полномочия. «Конституция не предоставляет ему таких полномочий», - заявил член комитета по регламенту Совета Федерации, слова которого приводит РИА Новости.

Согласно российскому законодательству, Игорь Артамонов может назначить своего представителя в Совете Федерации только после избрания губернатором. Выборы главы Липецкой области состоятся осенью 2019 года.

Законопроект, который разрешает врио главы региона назначать сенатора, только еще находится на рассмотрении Госдумы.

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