В «Единой России» решили бороться с перебежчиками и несдержанными партийцами
Руководство «ЕР» провело в регионах дискуссии, основной темой которых было обновление партии власти. Участники дискуссий предложили усилить борьбу с перебежчиками и «политическим двуличием»
Руководство «Единой России» провело в регионах дискуссии, основной темой которых было обновление партии власти. Участники дискуссий предложили усилить борьбу с перебежчиками и «политическим двуличием».
Некоторые предложения членов региональных отделений «Единой России» планируется обсудить в ходе партийного съезда 7-8 декабря, на котором ожидается присутствие президента Владимира Путина.
Региональные отделения предложили депутатам от «Единой России» принимать более активное участие в деятельности партии, а также разработать критерии оценки работы парламентариев между выборами. Оценку депутатов-единороссов предлагается проводить по их активности в соцсетях, степени участия в различных проектах, а также по уровню востребованности проводимых ими мероприятий, сообщает РБК.
Помимо этого регионы предложили ужесточить правила участия в праймериз, в частности, запретить участие в них кандидатов, которые ранее уже выдвигались в праймериз, а затем баллотировались на выборах от других партий.
Еще одно предложение связано с введением правил поведения для членов «ЕР». Так, единороссам могут запретить совершать действия и поступки, которые могут дискредитировать партию и нанести ей ущерб, обяжут их быть скромными и сдержанными в публичном поведении и при личном общении с товарищами по партии.