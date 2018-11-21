Золотов, Рогозин и Мутко стали номинантами на антипремию «Золотой ёршик»
Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» выдвинул главу Росгвардии Виктора Золотова и руководителя корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина на ежегодную антипремию «Золотой ёршик»
Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» выдвинул главу Росгвардии Виктора Золотова и руководителя корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина на ежегодную антипремию «Золотой ёршик».
Виктор Золотов удостоился чести быть номинирован на антипремию, которая вручается за «растрату бюджета», за госконтракт на закупку продуктов питания для нужд ведомства по завышенным ценам. Дмитрий Рогозин номинирован за аварию при запуске ракеты «Союз-ФГ» стоимостью 1,7 млрд рублей и фрахт самолета до Самары за 3,13 млн рублей, чтобы осмотреть место падения ракеты.
Среди номинантов на «Золотой ёршик» также оказались бывший министр спорта, а сейчас вице-премьер Виталий Мутко за утерю 95,2 млрд рублей на строительстве стадионов и глава госкомпании «Транснефть» Николай Токарев за госконтракт на покупку автомобиля Mercedes-Benz Sprinter стоимостью 13 млн рублей, сообщается на сайте ЦАП.
Региональными номинантами стали вице-мэр Москвы Петр Бирюков (за провальную уборку снега в Москве, на которую потратили 3,9 млрд рублей), экс-глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина (закупка 3 млн консервных крышек перед выборами губернатора), спикер Законодательного Собрания Кировской области Владимир Быков (госконтракт на информационное сопровождение деятельности депутатов за 3 млн рублей) и губернатор Тверской области Игорь Руденя (закупка фотоаппарата стоимостью 1,8 млн рублей).
Проголосовать за номинантов и прочесть подробности можно на странице антипремии до 4 декабря.
Антипремия «Золотой ёршик» была основана петербургским молодежным отделением «Яблока» в 2008 году. Первым лауреатом премии стала тогдашний губернатор северной столицы Валентина Матвиенко после госзакупки туалетных ёршиков для администрации по цене 12 тысяч рублей за штуку.