Депутатов будут лишать думских должностей из-за конфликта интересов
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поручил разработать законопроект, который устанавливает ответственность для депутатов, вплоть до смещения с руководящей должности в парламенте, если он не принял меры по снятию конфликта интересов
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поручил разработать законопроект, который устанавливает ответственность для депутатов, вплоть до смещения с руководящей должности в парламенте, если он не принял меры по снятию конфликта интересов.
Г-н Володин уточнил, что речь идет о внесении изменений в федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ», сообщает «Интерфакс».
Действующее законодательство обязывает депутатов и сенаторов сообщать о возникновении конфликта интересов, однако ответственность за неисполнение данного требования не установлена.
Глава Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что группа депутатов уже подготовила проект закона, который вводит ответственность для депутатов и сенаторов за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
В качестве наказания за нарушение предлагается освобождать парламентариев от руководящей или иной должности в Совете Федерации и Госдуме «без прекращения полномочий парламентария».
Василий Пискарев отметил, что действующее законодательство о статусе парламентариев предусматривает досрочное прекращение полномочий за участие в управлении коммерческой организацией, занятие предпринимательской деятельностью, наличие счетов в зарубежных банках, а также непредставление или несвоевременное представление декларации о доходах и имуществе.
Отметим, что сейчас депутаты за антикоррупционные нарушения, в число которых входит и конфликт интересов, получают максимум выговор. Так, например, в конце прошлого года Госдума отказалась лишать мандата депутата от «Единой России» Андрея Палкина, которого прокуратура заподозрила в использовании служебных полномочий в личных целях.