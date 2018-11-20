Ярославского депутата, предложившего отменить пенсии, исключили из фракции «ЕР»
Поводом для санкций стало предложение парламентария отменить пенсию по старости и систему обязательного медицинского страхования
Депутата городской думы Ярославля Дмитрия Петровского исключили из фракции «Единая Россия». Поводом для санкций стало предложение парламентария отменить пенсию по старости и систему обязательного медицинского страхования.
Председатель думской фракции «Единая Россия» Александр Дегтярев сообщил, что Дмитрия Петровского исключили за дискредитацию партии, безответственные заявления и неуважение к избирателям. «От лица фракции приношу извинения всем, в чей адрес Дмитрий Александрович допустил оскорбительные высказывания», - добавил Дегтярев, слова которого приводит издание «Ярославский регион».
Ранее депутат Дмитрий Петровский ранее предложил отменить пенсию по старости, ликвидировать Пенсионный фонд и оставить только пенсию по инвалидности. По мнению народного избранника, россияне сами должны копить на свою пенсию.
Петровский также предложил ликвидировать систему Обязательного медицинского страхования и призвал граждан заботиться о своем здоровье и самим платить за качественные медицинские услуги.