Владимир Путин посетит съезд «Единой России», чтобы поднять рейтинг партии
Владимир Путин планирует посетить съезд «Единой России», который пройдет 7–8 декабря, чтобы поддержать партию власти в условиях стремительного падения ее рейтинга. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участие главы государства в партийном мероприятии «не исключено»
Владимир Путин планирует посетить съезд «Единой России», который пройдет 7–8 декабря, чтобы поддержать партию власти в условиях стремительного падения ее рейтинга. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участие главы государства в партийном мероприятии «не исключено».
За последние 6 лет это будет первый визит Владимира Путина на съезд «Единой России», который не приурочен к выборам. В последний раз президент посещал съезд партии власти в мае 2012 года. Тогда Владимир Путин предложил избрать председателем «ЕР» Дмитрия Медведева.
Кремлевские политтехнологи надеются, что визит Владимира Путина на съезд «Единой России» положительно скажется на рейтинге партии, который сильно упал из-за принятия закона о повышении пенсионного возраста. Согласно последним опросам, рейтинг партии власти составляет около 36%, хотя еще летом он оценивался в 47%.
Источник РБК в Администрации президента также отметил, что своим визитом президент поддержит нового секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака.