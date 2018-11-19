Коммунист Андрей Ищенко собрал подписи для выдвижения в губернаторы Приморья
Коммунист Андрей Ищенко собрал необходимое число подписей для выдвижения в губернаторы Приморского края. Повторные выборы в регионе назначены на 16 декабря
Коммунист Андрей Ищенко собрал необходимое число подписей для выдвижения в губернаторы Приморского края. Повторные выборы в регионе назначены на 16 декабря.
Политик написал в своем аккаунте в Facebook, что «за восемь рабочих дней народный губернатор Ищенко прошел муниципальный фильтр». Коммунист уточнил, что его команда собрала 13 тысяч подписей приморских избирателей.
Ищенко также сообщил, что смог собрать 147 подписей муниципальных депутатов Приморского края.
Напомним, Андрей Ищенко на этот раз баллотируется в губернаторы Приморья в качестве самовыдвиженца, поскольку КПРФ отказалась участвовать в новых выборах.
В сентябре Андрей Ищенко уже боролся за пост главы Приморья и вышел во второй тур вместе с тогдашним врио губернатора региона Андреем Тарасенко («Единая Россия»).
Во втором туре по итогам обработки 95% протоколов с избирательных участков Ищенко уверенно опережал Тарасенко, однако утром следующего после голосования дня приморский избирком объявил победителем врио главы региона. В последний момент кандидат Тарасенко набрал аномально высокое число голосов на нескольких участках. КПРФ тогда обвинила власти в фальсификации итогов выборов, после чего результаты голосования были аннулированы.
После выборов президент Владимир Путин отправил в отставку Андрея Тарасенко, а врио главы Приморья назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.