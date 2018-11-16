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16 ноября 23:48
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Кто не успел - тот опоздал

сингапурское чудо

Про хронические опоздания Путина лучше меня, пожалуй, вам расскажет специалист по хроническим состояниям, зависимостям и расстройствам. Я уверен, что это именно психологическая проблема. И в этом нет ничего порочного. У каждого из нас есть свои странности и необъяснимые привычки. Постоянные опоздания – еще не самая худшая. А девушкам даже полагается постоянно задерживаться на свидания, чтобы кавалеры пребывали в томительном ожидании.

Правда, Путин не девушка и опаздывает он не на свидания. Он державу нашу представляет. Впрочем, в этом смысле Владимир Владимирович представляет Российскую Федерацию адекватно. Наша страна сама везде и всюду опаздывает и отстает. Она равняется на своего лидера, а лидер поступает, как его подшефное государство.

Трудно вспомнить, когда Путин вообще хоть куда-то явился вовремя. Иногда его ждут часами. Иногда его ждут ветераны и просто пожилые люди, что помимо прочего, еще и неприлично с человеческой точки зрения. Он не стоит в пробках, в его распоряжении какие угодно средства передвижения, дивизия помощников и прислуги. Он может сделать всё, что угодно – но придти куда-нибудь в назначенный час не в состоянии.

И я даже сочувствую Пескову, который всякий раз должен сочинять очередную оправдательную байку – чтобы это не выглядело совсем уж нелепо. Некоторые уверены, что Путин высокомерен и остальных считает холопами. Некоторые полагают, что он таким образом глумится над зарубежными визави, и попутно привлекает к себе внимание. В конце концов, все ждут именно его и не могут ничего начать, пока Путин не появится.

Опоздания Путина удивительны – ведь он офицер. И пускай служба у него была специфическая, но дисциплина и пунктуальность чекистам все равно необходимы. Вот поэтому я и думаю, что это у него что-то в голове. Какой-то внутренний секундомер раз и навсегда сломался. Он и хочет, но не может никуда успеть.

Сингапурцы же нашли из этой ситуации простой выход. Кто не успел – тот опоздал. Если вы опаздываете на встречу с нами на полтора часа, значит, не очень-то к нам и стремитесь. И если бы для вас встреча с нами действительно была важна, то вы бы поторопились.

Путин все равно переговорил с премьером маленькой, но гордой страны, но тогда, когда это было удобно уже сингапурцу. А многочисленные предшественники местного премьера по опозданиям терпеливо Путина ждали – вплоть до английской королевы. Все-таки не зря Сингапур – одно из крутейший государств мира, добившееся почти идеального порядка и разумного устройства. Можем даже назвать казус с Путиным еще одним Сингапурским чудом.

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