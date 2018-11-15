Депутат Александр Хинштейн опроверг слухи об обедах «за 60 рублей» в думской столовой
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн опроверг слухи о «копеечных» ценах в парламентской столовой. В ответ на информацию о том, что в Думе можно поесть «на 60 рублей», народный избранник разместил в Twitter фотографию своего обеда за 253 рубля
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн опроверг слухи о «копеечных» ценах в парламентской столовой. В ответ на информацию о том, что в Думе можно поесть «на 60 рублей», народный избранник разместил в Twitter фотографию своего обеда за 253 рубля.
«Мой сегодняшний обед обошёлся в 253 рубля: закуска из фасоли, горячее с гарниром (курица + капуста), напиток из шиповника», - написал под фотографией Александр Хинштейн.
Парламентарий также разместил в своем аккаунте меню и цены на еду в думской столовой. Судя по меню, стоимость салатов для депутатов и сотрудников аппарата составляет от 40 до 95 рублей. Цены на супы варьируются от 88 до 94 рублей, а на горячие блюда стоят минимум 120 рублей.
«Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере 10−15 лет. Нельзя сказать, что здесь все безумно дорого. Но это для столовых, не ресторанов, прайс не самый низкий», - отметил депутат Хинштейн в беседе с «Известиями».