Кремль оставит вакантным пост главы Сахалина на случай провала Олега Кожемяко на выборах в Приморье
В Кремле обеспокоены высоким антирейтингом Олега Кожемяко в Приморском крае, поэтому готовят для него запасной вариант на случай поражения на выборах
Администрация президента решила пока не назначать врио главы Сахалинской области и оставить этот пост вакантным на случай поражения бывшего губернатора Олега Кожемяко на выборах в Приморском крае.
В Кремле обеспокоены высоким антирейтингом Олега Кожемяко в Приморском крае, поэтому готовят для него запасной вариант на случай поражения на выборах, сообщает «Дождь».
Источник телеканала сообщил, что после сентябрьских выборов в Приморском крае (итоги выборов были аннулированы) ситуация в регионе была настолько сложной, что там «проиграл бы даже Путин».
Напомним, во втором туре губернаторских выборов в Приморском крае участвовали врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») и коммунист Андрей Ищенко. После обработки 95% протоколов с избирательных участков лидировал Ищенко, однако победителем выборов объявили Тарасенко, который в последний момент набрал аномально высокое число голосов на нескольких избирательных участках. КПРФ обвинила власти в фальсификации выборов, а во Владивостоке прошли стихийные акции протеста. В итоге результаты второго тура были аннулированы из-за нарушений.
После провальных выборов Кремль оправил в отставку Андрея Тарасенко, а врио главы Приморского края был назначен сахалинский губернатор Олег Кожемяко. 16 декабря в Приморье должны состояться новые губернаторские выборы.