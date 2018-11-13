Виновницей утечки в СМИ служебной правительственной переписки оказалась экс-помощница Дворковича
Подозреваемая в «сливе» служебной переписки журналистам Анастасия Алексеева работала в секретариате первого вице-премьера
Виновницей утечки правительственной служебной переписки в СМИ оказалась помощница бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. После инцидента женщина была уволена.
Подозреваемая в «сливе» служебной переписки журналистам Анастасия Алексеева работала в секретариате первого вице-премьера. Ранее она была помощницей бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщает РБК.
Напомним, в начале ноября агентство ТАСС сообщило об увольнении сотрудницы аппарата правительства, которую заподозрили в передаче СМИ служебной межведомственной переписки.
Также сообщалось, что материалы, собранные в отношении сотрудницы, переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении против нее уголовного дела.
Какая конкретно информация была передана журналистам, не уточняется.