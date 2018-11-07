Коммунист Андрей Ищенко пойдет на выборы главы Приморья в качестве самовыдвиженца
КПРФ отказалась от участия в новых губернаторских выборах в обмен на некоторые преференции для партии и хорошей должности для Андрея Ищенко. В частности, г-ну Ищенко были предложены на выбор должности сенатора и вице-губернатора
Депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко решил пойти на выборы губернатора региона в качестве самовыдвиженца. Документы в избирком он подал после того, как стало известно об отказе КПРФ участвовать в новых выборах.
На прошлой неделе приморское региональное отделение КПРФ отказалось выдвигать своего кандидата на выборы губернатора Приморского края, которые пройдут в декабре. В партии такое решение объяснили тем, что Андрей Ищенко уже выиграл сентябрьские выборы, но их результаты были аннулированы.
По неофициальным данным, КПРФ отказалась от участия в новых губернаторских выборах в обмен на некоторые преференции для партии и хорошей должности для Андрея Ищенко. В частности, г-ну Ищенко были предложены на выбор должности сенатора и вице-губернатора. Сам кандидат в губернаторы позднее подтвердил данную информацию и добавил, что отказался от предложений, поскольку является лидером избирательной гонки.