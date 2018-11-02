Кремль отказался от либерализации муниципального фильтра
Администрация президента решила отказаться от отмены муниципального фильтра на региональных выборах. На этом неоднократно настаивали представители оппозиционных сил, чьи кандидаты не могут принимать участие в выборах
Администрация президента решила отказаться от отмены муниципального фильтра на региональных выборах. На этом неоднократно настаивали представители оппозиционных сил, чьи кандидаты из-за фильтра не могут принимать участие в выборах.
В Кремле заявили, что необходимости в отмене или либерализации муниципального фильтра на сегодняшний день нет, сообщает «Интерфакс».
Накануне сентябрьских выборов в регионах председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила поменять норму о муниципальном фильтре, когда кандидат должен собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов. Памфилова отметила, что из-за действующей нормы конкурентоспособные кандидаты не допускаются к участию в голосовании.
Президент Владимир Путин в свою очередь заявил, что муниципальный фильтр «не является уж таким строгим ограничением волеизъявления граждан».