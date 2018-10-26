Ярославский губернатор поручил проверить сериал «Домашний арест» из-за подозрительных совпадений
Власти Ярославской области заинтересовались сюжетом комедийного сериала «Домашний арест», в котором рассказывается о подозреваемом в коррупции региональном чиновнике.
Власти Ярославской области заинтересовались сюжетом комедийного сериала «Домашний арест» на телеканале ТНТ, в котором рассказывается о подозреваемом в коррупции региональном чиновнике. Губернатор области Дмитрий Миронов предполагает, что сюжет может частично совпадать с реальной ситуацией в администрации региона.
Главным героем сериала, снятого для ТНТ по сценарию Семена Слепакова, является мэр вымышленного города Синеозерск. По сюжету мэру в исполнении актера Павла Деревянко предъявляют обвинение в получении взяток и отправляют под домашний арест в коммуналку, где он официально прописан.
Съемки проходили в Ярославской области, поэтому местные чиновники считают, что в сериале могут иметь место реальные события в регионе. Например, мэра Синеозерска охраняют два охранника, которых он зовет «Виталиками». Помощника губернатора Миронова, отвечающего за безопасность главы региона, также зовут Виталий и внешне он немного похож на охранников из сериала.
Сериальный губернатор в исполнении Романа Мадянова выкладывает фотографии в Instagram и заставляет своих подчиненных их лайкать. Дмитрий Миронов также ведет аккаунт в этой соцсети.
Кроме того, бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов был осужден на 12 лет по обвинению в получении взятки.
Источники издания «Проект» сообщили, что ярославский губернатор «переживал из-за этих совпадений» и поручил провести проверку. Позднее чиновники отчитались, что все совпадения в сериале случайны.