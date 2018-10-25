Российский фонд свободных выборов предложил прописать в законе процедуру отзыва депутатов и губернаторов
Российский фонд свободных выборов, одним из учредителей которого является Центризбирком, предложил законодательно оформить процедуру отзыва избирателями депутатов, мэров и губернаторов. Такой пункт содержится в проекте Кодекса о выборах и референдумах
Российский фонд свободных выборов, одним из учредителей которого является Центризбирком, предложил законодательно оформить процедуру отзыва избирателями депутатов, мэров и губернаторов. Такой пункт содержится в проекте Кодекса о выборах и референдумах.
В настоящее время российское законодательство предусматривает только отзыв глав регионов. РФСВ предлагает предусмотреть аналогичную процедуру для депутатов и мэров.
В частности, действующий порядок отзыва губернаторов предусматривает участие в голосовании по данному вопросу не менее 50% избирателей, хотя выбирают глав регионов простым большинством голосов.
Между тем, один из авторов Кодекса о выборах и референдумах, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юрфака МГУ Сурен Авакьян отметил, что главы об отзыве губернаторов, мэров и депутатов может не оказаться в окончательной версии документа. Он объяснил это множеством противоречий, которые возникают при попытке реализовать такую возможность.
Отметим, что российские граждане хотели бы получить возможность отзывать депутатов за неисполнение своих предвыборных обещаний. Избиратели также считают, что для депутатов-пустозвонов необходимо ввести уголовную ответственность. В настоящее время на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) идет сбор подписей под соответствующей петицией.