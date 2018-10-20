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20 октября 00:44

Подмосковный Красногорск возглавит председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина

Председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина займет должность главы городского округа Красногорск вместо Радия Хабирова, который был назначен врио главы Башкортостана

Фото: mguu.ru

Председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина займет должность главы городского округа Красногорск вместо Радия Хабирова, который был назначен врио главы Башкортостана.

Эльмира Хаймурзина проживает в Красногорске и по долгу службы много взаимодействовала с Радием Хабировым. Источник РБК в администрации Московской области отметил, что Хаймурзина в курсе основных городских проектов и сможет сразу включиться в работу.

Эльмира Хаймурзина была назначена главой Мособлизбиркома в мае 2018 года после ухода с поста Ирины Коноваловой. До этого Хаймурзина занимала должность заместителя губернатора Московской области.

Радий Хабиров 12 октября был назначен врио главы республики Башкирия вместо Рустэма Хамитова. Последний объяснил свое желание покинуть занимаемую должность «зрелым возрастом».

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