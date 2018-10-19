Кандидату в губернаторы Приморья о КПРФ предложили высокую должность в обмен на отказ от участия в выборах
Кремль предложил КПРФ «пакет предложений и гарантий» в обмен на отказ от участия Андрея Ищенко в борьбе за пост губернатора Приморья. Федеральный центр опасается, что коммунист Андрей Ищенко на выборах сможет одержать победу над врио главы региона Олегом Кожемяко
Кремль предложил КПРФ «пакет предложений и гарантий» в обмен на отказ от участия Андрея Ищенко в борьбе за пост губернатора Приморского края в декабре. Федеральный центр опасается, что коммунист Андрей Ищенко может повторить свой успех на выборах и обыграть врио главы региона Олега Кожемяко.
В Приморской края за два месяца до выборов губернатора прибыл начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, который предложил коммунисту Андрею Ищенко пост члена Совета Федерации или вице-губернатора, если он откажется от участия в выборах. Назначение Андрея Ищенко произойдет только в случае победы Олега Кожемяко.
Источник «Ведомостей» сообщил, что Кремль не только предложил основному конкуренту своего кандидата высокую должность, но и готов предоставить ряд гарантий другим представителям КПРФ, в частности, мэру Новосибирска Анатолию Локотю и губернатору Иркутской области Сергею Левченко.
В Кремле также не отказываются от варианта не допустить Андрея Ищенко до участия в выборах. Перед сентябрьскими выборами ему помогли пройти муниципальный фильтр, но сейчас у него могут возникнуть сложности со сбором подписей мундепов.
Одновременно с этим, Олегу Кожемяко разрешили баллотироваться в губернатора в качестве самовыдвиженца и строить свою предвыборную кампанию как независимого кандидата, а не представителя «Единой России» с поддержкой со стороны Кремля. Власти рассчитывают, что в этом случае избиратели не станут ассоциировать Кожемяко с резонансной пенсионной реформой.