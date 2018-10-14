Алексей Навальный вышел на свободу после 50 суток ареста
Оппозиционер Алексей Навальный утром в воскресенье, 14 октября, вышел на свободу после административного ареста за повторное нарушение правил проведения митинга
Оппозиционер Алексей Навальный утром в воскресенье, 14 октября, вышел на свободу после административного ареста за повторное нарушение правил проведения митинга.
Алексей Навальный провел под арестом 50 суток. С 25 августа оппозиционер находился под арестом за нарушение правил организации митинга в поддержку «забастовки избирателей» в январе 2018 года. Сразу после освобождения политика задержали и доставили в суд, который арестовал его еще на 20 суток за нарушение правил организации акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая прошла 9 сентября.
«За те 50 дней, что я здесь сидел, мы увидели еще много доказательств того, что этот режим окончательно деградировал: от провалов во внешней разведке до провалов в космической отрасли», - заявил оппозиционер после выхода из спецприемника.
Алексей Навальный за последние 180 дней три раза приговаривался к административному аресту. Теперь он может стать фигурантом уголовного дела по статье 212.1 «Неоднократное нарушение порядка проведения митинга».