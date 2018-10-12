Кировские депутаты потратили большую часть бюджета на свой пиар
Депутаты Законодательного собрания Кировской области потратили большую часть своего бюджета на размещение материалов в средствах массовой информации о своей деятельности. Крупные траты на пиар были выявлены в ходе проверки Контрольно-счетной палатой (КСП) исполнения бюджета
Депутаты Законодательного собрания Кировской области потратили большую часть своего бюджета на размещение материалов в средствах массовой информации о своей деятельности. Крупные траты на пиар были выявлены в ходе проверки Контрольно-счетной палатой (КСП) исполнения бюджета на 2016-2017 гг.
В отчете КСП сообщается, что большую часть бюджета кировское Заксобрание потратило по итогам госзакупок на «на информационное сопровождение» своей деятельности на радио, телевидении, в интернете и печатной прессе. Сколько конкретно потратили на пиар региональные депутаты, не уточняется.
Всего Заксобрание Кировской области потратило в 2016 году 57 млн рублей, а в 2017 году – 54 млн рублей. Бюджет на текущий год составляет 54 млн рублей, сообщает «МБХ Медиа».