Власти решили снять с губернаторских выборов в Хакасии кандидата от КПРФ
Кандидата в губернаторы Хакасии от КПРФ Валентина Коновалова могут не допустить до второго тура выборов. В Кремле хотят снять коммуниста через суд и таким образом избавиться от сильного кандидата
Кандидата в губернаторы Хакасии от КПРФ Валентина Коновалова могут не допустить до второго тура выборов. В Кремле хотят снять коммуниста через суд и таким образом избавиться от сильного кандидата.
Процедура снятия Валентина Коновалова с выборов главы Хакасии может начаться уже 11 октября, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в региональной избирательной комиссии. Прокуратура Хакасии уже внесла в избирком представление о лишении коммуниста регистрации в качестве кандидата в губернаторы на основании выявленных нарушений.
Поводом для снятии Коновалова станет неправильное указание субъекта выдвижения. В документах на регистрацию указана «Коммунистическая партия Российской Федерации Хакасское отделение» вместо «Хакасского регионального отделения политической партии КПРФ».
После снятия Валентина Коновалова с выборов его конкурент от «Партии роста» Александр Мяхар должен взять самоотвод, что позволит признать выборы в Хакасии несостоявшимися.
Напомним, в первом туре губернаторских выборов в Хакасии коммунист Валентин Коновалов по числу голосов обошел главу региона и кандидата от «Единой России» Виктор Зимин. Второй тур выборов провести до сих пор не удалось сначала из-за ухода в отставку Виктора Зимина, а затем из-за самоотвода кандидата от «Справедливой России» Андрея Филягина.