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Политика
09 октября 10:49

Владимир Путин может инициировать проведение конституционной реформы

Российские власти решили провести конституционную реформу и внести в Основной закон страны ряд изменений. О проведении реформы президент Владимира Путин может объявить накануне 25-летия российской Конституции

Российские власти решили провести конституционную реформу и внести в Основной закон страны ряд изменений. О проведении реформы президент Владимира Путин может объявить накануне 25-летия российской Конституции.

По данным Telegram-канала «Незыгарь», реформа позволит сформировать новую конституционную модель власти, а также провести досрочные выборы президента России.

25-летие российской Конституции будет отмечаться 12 декабря этого года. Таким образом, о проведении конституционной реформы может быть объявлено в ноябре-декабре. Планируется, что депутаты Госдумы примут законопроект о внесении поправок в Основной закон до конца 2018 года.

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