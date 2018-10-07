В регламенте работы Госдумы пропишут чтение молитв до и после заседаний
В Госдуме России может появиться традиция читать молитвы перед заседанием рабочий групп и после. Чтение молитв пропишут в регламенте работы нижней палаты парламента
В Госдуме России может появиться традиция читать молитвы перед заседанием рабочий групп и после. Чтение молитв пропишут в регламенте работы нижней палаты парламента.
Глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Севастьянова сообщила, что вопрос о включении молитв в регламент в ближайшее время будет обсуждаться с депутатами.
Стоит отметить, что участники заседаний межфракционной группы депутатов по защите христианских ценностей регулярно хором читают молитвы.
«У нас в регламенте такие нормы не прописаны, но не прописаны потому, что таких вопросов никогда не возникало. Но этого, я считаю, быть не должно», - сообщила РИА Новости Ольга Савастьянова.