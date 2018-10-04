Возвращение блудного приморца
Президент России Владимир Путин 26 сентября по просьбе губернатора Сахалина Олега Кожемяко назначил его врио Приморского края
Профессиональная «затычка» или губернатор перекати-поле
Как говорил бессмертный Виктор Степанович Черномырдин – никогда такого не было и вот опять. Действующий глава региона попросил Президента сменить ему место работы. Президент не заставил себя уговаривать …
Все произошло «совершенно неожиданно» на рабочей встрече главы Сахалина Олега Кожемяко и Владимира Путина в резиденции Президента, в Ново-Огарево, 26 сентября. Путин даже беседу начал фразой «Олег Николаевич, тема нашей встречи традиционная – социально-экономическое положение на Сахалине…».
Но тот самый Олег Николаевич со статистической выкладки по Сахалину вдруг перескочил на ситуацию в Приморье: «… хотелось бы согласовать с Вами, в силу того, что я сейчас действующий губернатор Сахалина, возможность участия в выборах губернатора Приморского края». Президент поднял брови и ответил, не секунды не раздумывая – «Хорошо».
Напомним, в сентябре в Приморском крае состоялись два тура губернаторских выборов, но избрать нового главу так и не удалось. Во второй тур вышли врио губернатора региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.
В итоге все закончилось скандалом, взаимными обвинениями кандидатов в подтасовках и фальсификацией, после чего терпение ЦИКа лопнуло. Результаты выборов, где первым то ли пришел, то ли не пришел Тарасенко, просто отменили.
Что касается Олега Кожемяко, то он возвращается домой. Именно здесь в конце восьмидесятых он начал заниматься бизнесом, именно отсюда в 2001-м начал свое восхождение по карьерной лестнице, избравшись в Заксобрание края.
То кресло оказалось лишь стартовой площадкой. В декабре 2004 года после неудачно попытки стать главой Камчатской области, не был оставлен кремлем на произвол судьбы – 2005-й он встретил в должности вице-губернатора Корякского автономного округа, курируя северный завоз и обеспечение топливом.
Исполнительного чиновника заметила Администрация президента. 9 марта того же года Кожемяко – уже врио Корякского АО, с последующим утверждением в должности полноправного главы региона. Правда, спустя пару лет регион как самостоятельная единица существовать перестал – в том числе, и стараниями губернатора, и с лета 2007-го Олег Кожемяко уже восседает в составе консультативной комиссии Госсовета, да еще и является помощником главы администрации Президента РФ.
Но это был лишь плацдарм для дальнейших «командировок» в регионы, где было не все хорошо с политической точки зрения. Тогда «трясло» Амурскую область – и центр отправил Кожемяко туда. С октября 2008 года по март 2015 года он руководил регионом, свой приход ознаменовав массовым увольнением чиновников и даже уголовными делами против них.
Потом настала очередь «проблемного» Сахалина. Там арестовали губернатора Хорошавина – соответственно, в регионе нужна была новая «метла». 25 марта 2015 года президент назначает Кожемяко врио губернатора Сахалинской области. А с сентября «временщик» – уже полноправный глава региона после победы на досрочных выборах с результатом 67,8% голосов при явке 37,59%.
Что касается нового назначения в Приморье, как с иронией говорят эксперты, здесь сработал принцип – в любой непонятной ситуации на Дальнем Востоке назначай губернатором Кожемяко.
Судя по всему, Москва очень рассчитывает с помощью нового врио не сдать Приморье оппозиции. Здесь центр делает ставку не только на то, что Кожемяко чаще других «выходит на замену, когда игра не идет» и имеет в этом немалый опыт, но и на тот факт, что он местный.
Новый врио соответствует всем нужным «параметрам»: он был сенатором; его бизнес, связанный с траловым флотом, базируется в Приморье; в приоритетном для «Роснефти» регионе – Сахалинской области он реализовывал крупные федеральные проекты.
И Кожемяко уже пообещал жителям Приморья «перемены к лучшему». Но эксперты не уверены, что поддержка федерального центра и обещание изменить ситуацию, гарантируют губернатору легкую победу в «старом новом» регионе.
Другой вопрос, за какие такие заслуги господин Кожемяко заслужил такое доверие президента? Может быть, главе государства не обо всех его «подвигах» наслышан? Давайте попробуем разобраться…
Не добыл, не доделал, не дообещал
Во всех регионах, где губернаторствовал Кожемяко, его до сих пор частенько поминают «лихом». Например, когда «специалист по разрешению критических ситуаций» приехал в Корякский автономный округ, сразу поменял всю команду – приехали чужие люди и… выгребли все из корякских вод. То, чему сопротивлялся предыдущий глава АО Логинов.
Затем Кожемяко поднял зарплату в администрации. Потом на непригодных для проживания землях построил Новые Тиличики (сейсмоустойчивый поселок – Тиличи-2), а проложенными при восстановлении разрушенного после хаилинского землетрясения жилищного фонда трубами, согласно отчетности, можно было несколько раз опоясать земной шар.
Затем Кожемяко исполнил и наказ верховной власти – Корякский автономный округ перестал существовать, после чего здесь развалилось все – собственная авиация, медицина, начали пустеть поселки. А Кожемяко после неудачной попытки стать губернатором Камчатского края отправился на теплое местечко в Администрацию Президента.
На Сахалин Кожемяко также был командирован тушить «политический пожар». Утопающему в коррупции острову срочно требовался «дядька», который ударит по столу кулаком и всех построит. Так господин Кожемяко обычно начинал везде, куда посылала его Родина.
На фоне «барина» Хорошавина новый руководитель, энергичный и готовый чуть ли не с каждым жителем за руку здороваться, быстро расположил к себе население и победил на губернаторских выборах с достойным результатом в 67,8%.
Визуально активность нового губернатора была на лицо. Территория опережающего развития (ТОР) «Южная» плотно взялась за сельское хозяйство – а на прилавках местных магазинов начали появляться свои продукты, что местная власть очень громко ставила себе в заслугу. О том, что многие продукты здесь были дороже, чем в Москве и для большинства сахалинцев просто неподъемны, говорилось меньше.
ТОР «Горный воздух» стал основой для горнолыжного курорта, ТОР «Курилы» – взялся за рыбопереработку. Не осталась без внимания губернатора и вечная проблема сообщения острова с материком. На судостроительном заводе в Хабаровском крае началось строительство двух паромов и еще двух пассажирских судна для сообщения Сахалинам с Курильскими островами.
Там, куда проще добираться по воздуху, задумали строительство посадочных площадок – а в Южно-Сахалинске – нового аэровокзального комплекса. И вот на самой середине всех этих грандиозных дел губернатор взял и просто перебежал в другой регион.
А ведь популярность господина Кожемяко среди сахалинцев и без того была никакой – такое мнение высказал Дмитрий Лисицын, руководитель РОО «Экологическая вахта Сахалина».
«При Олеге Кожемяко у нас произошло немало негатива, – рассуждает Лисицын. – Губернатор не только стал отходить от политики своего предшественника, но и усугубил ситуацию. Олег Кожемяко объявил программу «Три хвоста», позволив бесплатный вылов по три экземпляра горбуши каждому местному жителю. Одновременно в регионе не был сокращен коммерческий лов – и еще недавно кишащие рыбой реки Сахалина опустели.
Позже проект свернула прокуратура, признав его незаконным. Зато браконьеры, как были, так и остались – борьба с ними была лишь видимостью».
Также Лисицын подверг критике развитие туризма на Сахалине: «Сумасшедшие деньги тратились на строительство крутых горнолыжных курортов – причем за счет регионального бюджета. При этом ради развития туристической отрасли массово вырубали ценнейшие породы деревьев в горах и сопках. Если во время больших дождей леса были естественной преградой оползням, то теперь, случись что, нестабильные породы пойдут вниз прямо на жилые дома».
По мнению многих, на Сахалине когда-то все были рады, что Александра Хорошавина посадили. Но сегодня сахалинцы поняли, что бывают руководители и хуже.
Предыдущий глава, хоть и крал много, но и о регионе не забывал. Те же дороги в непролазной области хоть как-то строились, но после прихода Кожемяко о них словно забыли.
А ведь Сахалинская область входит в первую пятерку самых прибыльных регионов, или так называемых регионов-доноров. Благодаря тому же проекту «Сахалин-2» область увеличила объем регионального валового продукта (ВРП) с 9,6 до 455,2 миллиардов рублей.
По ВРП с годовым бюджетом свыше 200 миллиардов рублей область вообще занимает третье место в России. Больше разве что у Москвы и Санкт-Петербурга.
Регион просто нашпигован природными ресурсами. А средняя зарплата составляет, согласно Сахалинстату, аж 70 тысяч рублей. Но эта сумма повод для зависти только тем, кто не знает реальных дел на острове. Сахалинская область – одна из самых дорогих в стране. При этом разница в доходах представителей разных социальных категорий просто колоссальная. Например, чиновники острова получают до 300 тыс. рублей в месяц, а разнорабочие – не более 12 тысяч.
Когда-то здесь надеялись, что новый губернатор Кожемяко сделает жизнь сахалинцев чуть-чуть легче. Но на поверку оказалось, что для пришлого чиновника решать чиновничьи и семейные бизнес-интересы оказалось выгодней и интересней, чем заниматься проблемами вверенного ему региона.
Например, когда на федеральном уровне в 2016 году был принят закон, по которому депутаты и члены Совета Федерации могут рассчитывать на 50%-ю надбавку к пенсии, лишь проработав 5 лет, а 75% – после 10 лет службы, правительство Сахалина решило сделать иначе.
Местный законопроект, который предлагалось рассмотреть, должен был сократить сроки госслужбы, попадающие под значительные пенсионные надбавки. И это в регионе, где средней пенсии в 18 600 рублей, которую получает большинство из десятков тысяч сахалинских стариков – сумма, на которую при здешних ценах прожить нереально!
Так же в бытность Кожемяко губернатором, федеральное правительство изъяло из областного бюджета доходы в 34 млрд. руб. – обосновав это бездействием местного руководства, крутившего бюджетные деньги в частных банках вместо того, чтобы пускать деньги в проекты развития.
Счетная палата в ходе проверки сделала заключение, что «в документах стратегического планирования Сахалинской области, включая государственные программы, отсутствуют количественные и (или) качественные показатели», а также задачи, мероприятия и сроки их реализации для достижения целей стимулирования инвестиций и роста экономики. В итоге бюджет Сахалина лишился львиной доли своих доходов.
На Сахалине, как и в Приморье, тоже не обошлось без громких разоблачений местных чинуш. Только в этот раз чистке подверглась команда самого губернатора. В марте 2017-го по подозрению в причастности к выводу бюджетных средств в интересах коммерческой структуры были задержаны ближайшие члены команды Кожемяко – министр сельского хозяйства Михаил Кузьменко, его зам Тамара Муленкова, и министр имущественных и земельных отношений области Елена Гах.
К самому губернатору вопросов у следователей не нашлось. Тогда. Возможно, они уже зрели где-то в недрах силовых ведомств и, Олег Николаевич мог это почувствовать, а политический кризис в Приморье подвернулся как нельзя кстати…
Сахалинский привет Приморью.
Внезапный переход Кожемяко из одного региона в другой многие сахалинцы расценили как бегство чиновника, бросившего на полпути целый обоз недоделанных дел и начатых проектов.
«Для него Сахалин был просто трамплином по пути к Приморью. Очень некрасивый поступок», – пишут островитяне в соцсетях и передают привет приморцам: «Кожемяко навел порядок. Поддерживает бизнес, правда не местный, а московский».
«Едросовская рокировка, одного убрали, другого втуливают – типа другая тема, а по сути их планы не меняются. Курс на грабеж народа, увеличение налогов, пенсионного возраста, снижение уровня жизни».
Кстати, в отличие от московских экспертов, дальневосточные политологи предупреждают, что, хотя Кожемяко и видится на сегодняшний день центру идеальной кандидатурой для Приморья, однако протестные настроения в регионе продолжают нарастать. Люди не видят улучшений от глобальных проектов властей, жизнь ухудшается. Поэтому простыми для Кожемяко выборы в Приморье не будут.
Да и в соцсетях можно увидеть, что далеко не все приморцы рады переезду Кожемяко:
«Приморье – четвертый регион, который он возглавит? Ясно. Запишем в резюме: профессиональная затычка, перекати-поле».
«Поматросит и бросит. Не нужен нам такой губер..».
Некоторые пользователи соцсетей с юмором оценивают его деловую хватку:
«Судя по тому, что он ещё не сидит – стопроцентный профессионал».
«Сейчас ещё из Москвы пришлют опытного дядю по выборам, чтобы приморцы этого трудягу в первом туре выбрали. И пойдут батальоны срочников на УИК. И никаких тебе протестных голосований. А чтоб не вздумали сплачиваться против кожаного, дадим вам ещё 8 кандидатов, о которых никто не слышал до этого» – такой сценарий декабрьских выборов в регионе предрекает один из интернет-пользователей.
По опросам, приморцам крайне несимпатична скорость, с которой чиновник поменял один регион на другой. По этому поводу тоже немало комментариев, подобных этому:
«В 2015-м Кожемяко избран губернатором Сахалинской области на 5 лет. За него голосовали очень многие. На дворе 2018 год, ещё только половина срока, на который его избрали сахалинцы. Кожемяко бросает своих избирателей и перебирается в Приморье. Можно ли доверять свой голос человеку, который способен так поступать со своими избирателями? Не Кожемяко, а переходящий красный вымпел какой-то».
Тем не менее, врио главы Приморья уже пытается набирать политические очки на новом месте, пообещав приморцам набирать команду из местных кадров. На Сахалине сначала давались точно такие же обещания, но потом приехала команда из 2000 «гастрабайтеров».
А еще господин Кожемяко сделал хитрый финт, который, однако, вряд ли кого-то способен ввести в заблуждение. Олег Николаевич, назначенный врио губернатора Приморского края, пойдет на выборы главы этого региона в качестве самовыдвиженца, что эксперты связывают с низким рейтингом «Единой России» в регионе.
При этом он входит в партию «Единая Россия» и открыто заявляет о том, что надеется на поддержку правящей партии во всех своих начинаниях. Типа, я сам по себе – но партия всегда во мне. Или за мной.
Но кое в чем уже не губернатор Сахалина и еще не полноправный глава Приморья начинает, то ли заговариваться, то ли… привычно врать. Прощаясь с сахалинцами, он пояснил, что все его планы, мысли и заботы, были посвящены этому региону – но якобы случилось непредвиденное, его позвали в Приморье. Мол, никто и он сам, этого даже не ожидал.
А как же просьба к президенту одобрить его участие в приморских выборах? Выходит Кожемяко уже запутался в своих «показаниях».
Непонятно только, чем руководствовались в аппарате президента, видя в Олеге Кожемяко спасителя. Разве после него руководимые им регионы стали лучше жить, поднялась экономика, решились жилищные проблемы, построились дороги?
Но, возможно, центр ставит на «бренд» под названием Кожемяко в ином смысле – стильный и подтянутый, во все поначалу вникающий. Если надо в народ выйдет и сапоги промочит, уволит проворовавшихся чиновников. Вот этим, по мнению АП, новый глава якобы способен заставить приморцев проникнуться к себе доверием. Как это в свое время было на том же Сахалине. Поначалу…
Только ведь многие в Приморье уже знают, в каком состоянии Кожемяко оставил регионы, в которых тушил «политические пожары» и реализовывал «экономические чудеса». В лучшем случае, люди как выживали, так и продолжают выживать.
Да что там говорить, если по Сахалинской области после бегства губернатора даже прошли стихийные массовые гуляния! Люди праздновали избавление от «амурских милитаристов» и слали друг другу «поздравительные смски». Не хватало только салюта.
СМИ, со ссылкой на свои источники пишут, что даже в Кремле были шокированы тем, насколько сахалинцы ненавидят Олега Кожемяко. И в связи с этим у специалистов появляются серьезные опасения по поводу его победы на декабрьских губернаторских выборах и того, насколько он сможет стать «своим» в казалось бы родном Приморье.
Да и как бы новый врио не старался дистанцироваться от «Единой России», доверия к которой становится все меньше, всем и вся понятно – он их человек. А значит, ничего хорошего от «перемен мест слагаемых» приморцам не светит.