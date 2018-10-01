Глава экспертной группы при ЦИК РФ подал в отставку после предложения Эллы Памфиловой «застрелиться»
После второго тура выборов главы Приморья члены ЭКГ предлагали не аннулировать результаты выборов, а пересчитать голоса на некоторых избирательных участках
Глава Экспертно-консультационной группы (ЭКГ) при Центризбиркоме РФ Андрей Бузин ушел в отставку из-за того, что председатель комиссии Элла Памфилова предложила «застрелиться» экспертам, которые предлагали не отменять итоги губернаторских выборов в Приморском крае.
После второго тура выборов главы Приморья члены ЭКГ предлагали не аннулировать результаты выборов, а пересчитать голоса на некоторых избирательных участках. В ответ на это предложение глава ЦИК предложила «горе-экспертам» «застрелиться за свою ложь».
Председатель экспертной группы Андрей Бузин принял слова Эллы Памфиловой на свой счет и решил подать в отставку. В интервью «МБХ Медиа» Бузин выразил недоумение из-за слов и отношения Элла Памфиловой, которая сама назначила его на эту должность.
Андрей Бузин напомнил, что весной этого года пытался заставить главу ЦИК признать нарушения на президентских выборах на 12 избирательных участках в Кемеровской области, где нарушения были зафиксированы на видео. Однако тогда г-жа Памфилова и ее помощники «ограничились обвинениями в провокации».
Бузин отметил, что все это время не решался придавать гласности информацию о бездействии председателя ЦИК, будучи под «впечатлениями от выборов во Владимире, которые «прошли исключительно честно», правда, с жестким удалением наблюдателей и признаками неудавшейся фальсификации».
По словам главы ЭКГ, на выборах президента в Кемеровской области на некоторых участках не была проведена сортировка бюллетеней, нарушена процедура проведения итогового заседания, протокол не был предъявлен в видеокамеру, а процедура «погашения» бюллетеней (отделение неиспользованных бюллетеней от использованных) была проведена членом УИКа «втихаря в уголке». Все вышеперечисленные нарушения являются признаками фальсификации.
«Это может быть умышленное нарушение, незнание закона, халатное отношение к нему, это может быть в том числе и простое разгильдяйство», — отметил Бузин.
Напомним, что во втором туре выборов главы Приморского края избирком отдал победу кандидату от «Единой России» Андрею Тарасенко, хотя во время подсчета голосов все время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В КПРФ заявили, что власти отобрали победу у кандидата от партии. Позднее избирком объявил об отмене итогов выборов из-за грубых нарушений законодательства.
Издание The Bell в свою очередь сообщило, что фальсификации во втором туре были организованы властями, чтобы затем отменить итоги голосования и не отдавать победу кандидату от КПРФ. В пользу этой версии говорит и тот факт, что после голосования Кремль отправил в отставку врио главы Приморья Андрея Тарасенко, а на его место назначил политического «тяжеловеса» Олега Кожемяко. Именно он примет участие в новых выборах в Приморье, которые пройдут в декабре 2018 года.