Президент назначил новых врио губернаторов в трех регионах
Президент России Владимир Путин в среду, 26 сентября, провел ряд кадровых перестановок в губернаторском корпусе. Глава государства назначил новых врио губернаторов в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморском крае
Президент России Владимир Путин в среду, 26 сентября, провел ряд кадровых перестановок в губернаторском корпусе. Глава государства назначил новых врио губернаторов в Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморском крае.
Временно исполняющим обязанности главы Астраханской области назначен замглавы Федеральной таможенной службы РФ Сергей Морозов. Прежний губернатор Александр Жилкин попросил президента перевести его на другое место работы.
Врио главы Кабардино-Балкарии назначен Казбек Коков. Он сменил своего однофамильца Юрия Кокова, который также сам попросил перевести его на новую должность в Москве «по семейным обстоятельствам».
Казбек Коков ранее работал в правительстве КБР, а также был депутатом парламента региона. В последнее время он работал в администрации президента.
Владимир Путин также назначил нового врио главы Приморского края. Им стал Олег Кожемяко, который до этого момента руководил Сахалинской областью.
Напомним, в сентябре в Приморском крае состоялись два тура губернаторских выборов, но избрать нового главу так и не удалось. Во второй тур вышли врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем голосования приморский избирком объявил Тарасенко, хотя по время подсчета голосов все время лидировал с отрывом Ищенко. В итоге результаты выборов были аннулированы в связи с грубыми нарушениями.