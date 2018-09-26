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Политика
26 сентября 13:12

Главу Хакасии обяжут возместить расходы на второй тур выборов из-за его самоотвода

Главу Хакасии Виктора Зимина могут обязать возместить расходы на проведение губернаторских выборов из-за его решения сняться с предвыборной гонки. Второй тур голосования должен был состояться 23 сентября, но из-за самоотвода Зимина выборы отложили

Главу Хакасии Виктора Зимина («Единая Россия») могут обязать возместить расходы на проведение губернаторских выборов из-за его решения сняться с предвыборной гонки. Второй тур голосования должен был состояться 23 сентября, но из-за самоотвода Зимина выборы отложили.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала разобраться в причинах нежелания г-на Зимина участвовать в выборах. Если причина будет неуважительной, то с главы Хакасии могут потребовать возмещения потраченных на подготовку к выборам средств из бюджета.

Председатель комиссии отметила, что если участвовать в выборах г-ну Зимину не позволяет здоровье (губернатор сослался именно на эту причину), то значит он не может исполнять обязанности главы республики.

На организацию второго тура губернаторских выборов было потрачено 2,7 млн рублей, но они так и не состоялись.

По закону, кандидат может сняться с предвыборной гонки не позднее чем за пять дней до выборов и только в силу «вынуждающих обстоятельств», например, решению суда или тяжелой болезни. В других случаях расходы на проведение выборов возлагаются на кандидата, совершившего самоотвод, либо на его партию.

Во втором туре должны были принять участие глава Хакасии Виктор Зимин («Единая Россия») и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. После снятия кандидатуры Виктора Зимина право участия во втором туре перейдет к кандидату от «Справедливой России» Андрею Филягину.

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