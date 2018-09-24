Алексею Навальному после 30 суток административного ареста добавили еще 20 суток
Симоновский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 20 суток из-за нарушений при организации протестной акции 9 сентября. Соответствующий приговор вынесла судья Елена Армяшина
Симоновский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 20 суток из-за нарушений при организации протестной акции 9 сентября. Соответствующий приговор вынесла судья Елена Армяшина.
Навальный просил судью перенести заседание, так как в суд не смогли приехать его адвокаты, однако это ходатайство было отклонено. Судья Армяшина также отказалась допросить свидетелей по делу, хотя они присутствовали в зале заседаний.
Оппозиционера признали виновным по статье «Действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу». Протокол был составлен после акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября в Москве.
Напомним, что Алексей Навальный в этой протестной акции не участвовал, так как отбывал административный арест за организацию другой протестной акции.
Оппозиционер был задержан утром 24 сентября на выходе из спецприемника, где он отбывал арест на 30 суток за повторное нарушение порядка проведения митинга. Навального арестовали 27 августа за организацию митинга в поддержку «забастовки избирателей», которая состоялась еще в январе 2018 года.
В понедельник, 24 сентября, международная организация Amnesty International признала Алексея Навального «узником совести» и напомнила, что оппозиционер провел под арестом в 2017-2018 годах 120 суток.
Amnesty International призвала российские власти освободить Алексея Навального.