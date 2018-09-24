Кандидаты от ЛДПР выиграли выборы в Хабаровском крае и Владимирской области
Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин вслед за своим товарищем по партии из Хабаровского края одержал победу во втором туре выборов. Сипягин обошел главу Владимирской области Светлану Орлову на 20% голосов избирателей
Кандидат в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимир Сипягин вслед за своим товарищем по партии из Хабаровского края одержал победу во втором туре выборов. Владимир Сипягин обошел главу Владимирской области Светлану Орлову («Единая Россия») на 20% голосов избирателей.
По итогам подсчета голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а единоросс Светлана Орлова – 37,46%. Последней не помогло даже публичное обращение к жителям Владимирской области за поддержкой и признание прошлых ошибок.
Еще один кандидат от ЛДПР в минувшее воскресенье одержал победу во втором туре выборов губернатора в Хабаровском крае. Сергей Фургал после обработки 100% протоколов набрал 69,57%, а глава региона Вячеслав Шпорт («Единая Россия») – 27,97% голосов.
В связи со сменой губернаторов в Хабаровском крае и Владимирской области в ближайшее время обновятся составы правительства.