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23 сентября 14:31

На выборах губернатора Хабаровского края пока побеждает кандидат от «Единой России»

​Врио главы Хабаровского края Вячеслав Шпорт («Единая Россия») побеждает во втором туре губернаторских выборов. По результатам подсчета 1% бюллетеней, Шпорт набирает 75,5% голосов

Врио главы Хабаровского края Вячеслав Шпорт («Единая Россия») побеждает во втором туре губернаторских выборов. По результатам подсчета 1% бюллетеней, Шпорт набирает 75,5% голосов. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал пока напирает 24,4% голосов.

Между тем, данные экзит-полов показывают, что единоросс Шпорт побеждает с результатом 57% голосов, а Фургал набирает 43%, сообщает «Интерфакс».

В ЛДПР уже заявили, что не признают итоги выборов в Хабаровском крае. В партии рассказали, что избирателей обзванивают какие-то люди и «поливают грязью» Сергея Фургала.

«Полицию и спортсменов гонят на избирательные участки, выдают им открепительные талоны. Для того, чтобы они голосовали под надзором и под контролем. Это прямое нарушение законодательства», - сообщается на сайте ЛДПР.

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