Почему не взлетела Орлова?
Возглавив Владимирскую область в 2013-м, Светлана Орлова называла правление своего предшественника застойными временами, когда в области ничего не делалось. Жители ей поверили, но спустя всего пять лет высказали ей полное недоверие
Разговоры о производстве убили… производство
Светлана Орлова не раз двигала в «массы» различные идеи на тему, как сделать Владимирскую область этаким крепким индустриальным регионом. Например, 19 сентября 2016 года на совещании по вопросам развития промышленного комплекса Орлова заявила: «Необходимо наметить перспективы развития промышленного потенциала Владимира. Мы можем сделать Владимир самым лучшим городом в России». При этом губернатор публично обещала приток инвестиций во владимирскую промышленность и улучшение всех экономических показателей в регионе.
По инициативе Орловой в 2013 году во Владимире был организован межрегиональный экономический форум, куда год из года приезжали федеральные министры и прочие высшие чиновники, чтобы… поговорить.
Что же касается фразы «от слов к делу», главным своим инвестиционным проектом Светлана Орлова сделала завод «Волгабас», который, откладывая старт несколько раз, с горем пополам запустили в конце 2017-го.
Завод, в который влили больше миллиарда рублей из бюджета, на словах – «инновационное предприятие» с роботизированными сборочными линиями, по сути, полноценный научно-производственный комплекс, тысячами выпускающий современные автобусы.
Что из себя на деле представляет этот завод, рассказывает местный предприниматель Сергей Середнев, считающий что вместо предприятия получилась «афера».
«Мы получили недозавод с недостроенными комплексами, который не дает тех тысяч автобусов в год, как это было обещано, – говорит Середнёв. – По тем данным, которые я имею, это скорее цех «отверточной» сборки».
По словам Сергея, комплектующие из Китая или каких-то других заводов свозятся на предприятие, а уже из них производится автобус, который называют владимирским. Но, как говорит предприниматель, это чистой воды профанация.
Как, в общем-то, и все другие обещания сделать в регионе сильное производство. Наоборот – наметился серьезный спад. В первом квартале 2018 года индекс промышленного производства упал на 3,4%, причем в отрасли производства готовых металлических изделий падение составило 49,1%.
Предприятия, которые раньше делали погоду во Владимирской области, были доведены до предбанкротного состояния. Владимирский моторо-тракторный завод, «Точмаш», «Электроприбор», «СТЭС-Владимир», ВЗПО «Техника», «Автоприбор» директора которого посадили. Весь недавний цвет экономики региона находится в состоянии агонии. Именно эти предприятия могли давать области столько налогов и рабочих мест, что, может, и внешние инвестиции не так были бы нужны. «А сейчас же они заявляют, что у них не хватает денег и им нужны субсидии», – удивляется Сергей Середнёв.
А ведь прошло всего пять лет с того времени, как у руля области стала Светлана Орлова, указавшая путь на развитие производства. Только вот где оно?
Не весело живет село
Однако, плохой руководитель не приходит в регион с одной бедой. По оценкам специалистов, социально-экономическая ситуация в области еще хуже. Особенно тяжелое положение сложилось в малых городах, которые всегда жили за счет промышленного производства и градообразующих предприятий.
Однако, теперь их нет ни в Собинке, ни в Лакинске, ни в Камешкове. В Вязниках, которые раньше славились целой россыпью предприятий, полноценно сегодня работает разве что предприятие ОСВАР. В Кольчугино окончательно развалился бывший гигант советской промышленности – завод им. Орджоникидзе, который занимался обработкой цветных металлов.
Сейчас в этих моногородах повальная безработица, в связи с чем люди не просто отсюда уезжают – бегут толпами. По данным Владимирстата, средняя убыль населения Владимирской области составляет 10 тысяч человек в год.
«В Киржаче люди буквально выживают. Крупные градообразующие предприятия, шелковый комбинат и «Красный Октябрь», развалились. Раньше у всех была работа – теперь все едут в Москву, – рассказывает жительница Киржача Лидия Соснягова. – Пять лет назад, когда Орлова еще только пришла к нам в область, я обратилась к ней с просьбой помочь шелковому комбинату. Она ответила: все сделаем. В итоге предприятие закрылось, оборудование ушло с молотка, само здание просто сдают в аренду».
Вкупе с экономическими проблемами оккупировали регион и проблемы социальные. В СМИ и соцсетях владимирцы жалуются на нехватку врачей и качество медицинской помощи. В ходе последней прямой линии жители города Струнино пожаловались Путину на закрытие больницы и на построенный, но так и не заработавший роддом.
Жители западных районов области поднимают другую проблему – из Москвы и Подмосковья сюда везут тысячи тонн отходов. Правительство Владимирской области согласилось принимать ТБО от соседей – даже несмотря на протесты местного населения. Например, в селе Филипповском Киржачского района неоднократно проходили массовые митинги против строительства здесь мусорного полигона.
Люди боятся, что будут отравлены вода и песчаные почвы – и вопрошают к власти: почему вместо мусорного полигона не могут сделать перерабатывающий завод?
Светлана Орлова обещала «не допустить на владимирскую землю московский мусор», но ее словам местные жители уже не верят. В местных СМИ подсчитали: Светлана Орлова за пять лет не выполнила 1300 своих обещаний. Итог обмана – в недавних губернаторских выборах.
Последняя, за кого проголосую
Понятное дело, на фоне общего упадка в регионе по всем направлениям, не могла здесь отмолчаться и тема повышения пенсионного возраста. Орлова открыто поддержала пенсионную реформу, еще больше отдалив себя от простых людей.
Впрочем, недовольны Орловой и те, кому далеко до пенсии. Владимирский студент Иван Туманов рассказывает, что губернатор не пользуется популярностью в его вузе.
«За нее не голосуют даже студенты, среди которых сильны пропутинские настроения, – говорит Иван. – В любой вуз зайди, и там скажут, что «Орлова – последний человек, которого я бы поддержал на выборах».
Говорят, у губернатора в народе этакий образ «ведьмы», которая всем своим видом не вызывает доверия – причем, даже у самой политически лояльно настроенной к власти молодежи.
За время правления Орловой во Владимире так и не заработали социальные лифты, говорит выпускница ВлГУ Дарья Носова. «Владимир – маленький город, у нас нет прироста населения. Вся молодежь переезжает в Москву или Питер, а также в другие крупные города. – рассказывает Дарья. – Соответственно, молодых активных ребят, которые бы здесь что-то делали, очень немного. Я сама собираюсь переезжать в Краснодар, чтобы сделать там свой стартап, потому что в нашем городе в плане бизнеса ты вряд ли сможешь чего-то достичь».
Уголовка ходит рядом
Видимо, достичь чего-то в бизнесе во Владимирской области можно, если ты обладаешь какими-либо административными рычагами. Другими словами, если ты у власти. Да и то некоторые в окружении губернатора нет-нет да и переходят грань дозволенного. Уголовные дела в ближнем окружении Орловой уже даже никого не удивляют.
Вот, например, Виктор Шляхов – супруг Риты Шляховой, давней помощницы еще Светланы Орловой по Госдуме, а во Владимире возглавившей комитет общественных связей и СМИ администрации региона. Понятное дело, Шляхова выбила у своей «патронессы» теплое местечко для мужа – он был поставлен руководить ГУП «Комбинат «Тепличный». Итог его работы – шесть уголовных дел за взятки и хищения имущества вверенного ему предприятия.
По мнению политолога Кирилла Николенко, коррупционные скандалы подорвали остатки доверия к Орловой со стороны избирателей. «Большое количество уголовных дел разительно отличает администрацию Орловой от администрации ее предшественника Николая Виноградова, – говорит Николенко. – Причем, попадались в основном те, кого она привезла в регион с собой».
Ну, в общем-то, так и есть. Дмитрий Хвостов прибыл из Краснодара – поначалу был телохранителем Орловой в ранге советника, потом специально под него сделали должность замгубернатора по строительству, а еще ему подчинили охотинспекцию. В 2016-м, когда Хвостов уже был в отставке, за ним пришли с ордером на арест…
А вот Елену Мазанько, которая была ранее замом Тулеева, задержали за получение взятки, когда она была действующим вице-губернатором и курировала «золотоносные» земельно-имущественные отношения. Это именно при ней была произведена прогремевшая на всю страну госзакупка туалетного ершика за 23 тысячи рублей и других супердорогих аксессуаров для губернаторской резиденции.
Неожиданность в первом туре не стала неожиданностью
Политолог Кирилл Николенко считает, что при подготовке к выборам Орлову подвела ее самоуверенность:
«Долгое время в областной администрации были уверены, что неприятие Орловой подавляется ответным пиаром, – рассуждает политолог. – Очень широко подавались в общество отличные результаты «Единой России» во Владимирский горсовет в 2015-м, в Госдуму в 2016-м, плюс увеличение по сравнению с 2012 годом на 12% явки на президентских выборах в марте – все это вселило в сподвижников Орловой и, вероятно, в нее саму уверенность, что «поляна» зачищена, а победа уже в кармане».
Истоки нынешней неудачи Орловой Николенко связывает также и с президентскими выборами, прошедшими 18 марта: «Тогда вся властная вертикаль Владимирской области крайне жестко загоняла голосовать, прежде всего, лояльный электорат, тех людей, кто за Путина, но считал, что он и без них выиграет, – говорит эксперт. – Владимирцы не привыкли к такому давлению – но подгоняемые идти на выборы, они так или иначе отдавали голоса за Путина».
Второй раз в течение одного года тот же метод мог не прокатить. Поэтому власти ограничились традиционным прессингом бюджетников, предоставив всем остальным право самостоятельного выбора. И в этом власти просчитались. Местные чиновники совсем забыли, что Путин – это ПУТИН. А Орлова – это просто фамилия весьма непопулярного руководителя области.
Плюс к тому, реальных конкурентов у Путина не было и быть не могло. Возможно, и Орлова и К считали, что у них конкурентов тоже нет. Однако, люди пришли голосовать не просто за кого-то. Они пришли голосовать против Орловой. Под лозунгом «кто угодно – только не она».
В итоге в первом туре Орлова набрала 36,5% голосов, а ее соперник из ЛДПР Сипягин - 31,3%. И теперь Владимирскую область ждет второй тур выборов, который назначен на это воскресение – 23 сентября.
Люди, подайте голосов
Полученный в первом туре результат наконец-то заставил Светлане Орловой открыть глаза на саму себя и свои дела. Когда бы еще «железный дровосек», за словом в карман никогда не лезшая, вдруг начала вымаливать у владимирцев их голоса в преддверии второго тура обратившись к жителям области за поддержкой?
«Уважаемые жители Владимирской области! Если вы поддержите меня, то впредь все значимые шаги будем предпринимать только вместе. Скажу вам прямо: сегодня я прошу вашей поддержки. Потому что доверие людей – это главное», – заявила Светлана Орлова в своем обращении к жителям Владимирской области.
В ролике, опубликованном в Ютуб, губернатор назвала себя сильным человеком, способным признавать собственные ошибки и находить возможности их исправлять. И даже предложила запустить новый проект «Народное решение», чтобы впредь все значимые проекты власть могла согласовывать с народом.
Только вот кто мешал сделать это раньше – а не теперь, когда жаренный петух в одно место клюнул? Кто как не сами жители понимают, что даже эти мольбы, пока еще губернаторши, могут остаться пустыми обещаниями – как это бывало раньше.
А это значит – изменить свою жизнь, дать области второе дыхание владимирцы могут лишь одним путем – не голосовать во втором туре за производственную разруху, нищету на селе и проворовавшихся чиновников. Это все то, что, подобно урагану, наворотила ставленница «Единой России» Светлана Орлова. Пора регион возглавить здравомыслящему человеку. А Орлова… пусть летит дальше…
По материалам издания - «Радио Свобода»