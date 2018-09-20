Правительство потратит сотни миллиардов рублей на «мотивационные» выплаты чиновникам
Российское правительство увеличит расходы на «мотивационные» выплаты государственным служащим. В проекте федерального бюджета на 2019-2010 гг. указывается, что в 2019 году на материальную мотивацию чиновников выделят 138 млрд рублей, а в 2020 году – уже 209 млрд рублей
Российское правительство увеличит расходы на «мотивационные» выплаты государственным служащим. В проекте федерального бюджета на 2019-2010 гг. указывается, что в 2019 году на материальную мотивацию чиновников выделят 138 млрд рублей, а в 2020 году – уже 209 млрд рублей.
В действующем законе об исполнении федерального бюджета указано, что мотивационные выплаты чиновникам в 2019 году составят 99 млрд рублей, а в 2020 году – 100 млрд рублей, сообщает РБК.
Миллиарды бюджетных рублей пойдут на «стимулирование госслужащих, которые занимаются реализацией национальных и федеральных проектов». Мотивационные выплаты будут осуществляться в рамках исполнения поручения президента о повышении престижа госслужбы.
Отметим, что согласно данным Росстата, средняя зарплата чиновников в федеральных органах власти составляет примерно 120 тысяч рублей, что намного выше среднего показателя по стране.