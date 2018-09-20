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20 сентября 00:29

Глава Владимирской области перед вторым туром выборов попросила поддержки у избирателей

Глава Владимирской области Светлана Орлова накануне второго тура губернаторских выборов обратилась к жителям региона за поддержкой. Г-жа Орлова пообещала в случае победы на выборах набрать новую команду, а все важные решения принимать вместе с гражданами

Фото: m.progorod33.ru

Глава Владимирской области Светлана Орлова накануне второго тура губернаторских выборов обратилась к жителям региона за поддержкой. Г-жа Орлова пообещала в случае победы на выборах набрать новую команду, а все важные решения принимать вместе с гражданами.

Второй тур губернаторских выборов во Владимирской области состоится 23 сентября. За несколько дней до голосования Светлана Орлова, которая в первом туре не смогла набрать необходимых для победы 50% голосов, обратилась к жителям области за поддержкой.

Глава Владимирской области признала прежние ошибки и пообещала набрать в свою команду новых людей, которые «заинтересованы в развитии региона». «Уважаемые жители Владимирской области! Если вы поддержите меня, то впредь все значимые шаги будем предпринимать только вместе. Скажу вам прямо: сегодня я прошу вашей поддержки. Потому что доверие людей — это главное», - заявила Светлана Орлова.

Обращение к избирателям накануне второго тура может быть связано с опасением Светланы Орловой, что выборы она может проиграть своему сопернику из ЛДПР Владимиру Сипягину. В первом туре Орлова набрала 36,5% голосов, а Сипягин - 31,3%.

Второй тур губернаторских выборов также пройдет в республике Хакасия и в Хабаровском крае. В Хакасии в первому туре коммунист Валентин Коновалов с результатом 44,8% обогнал главу региона Виктора Зимина от «Единой России» (32,4%). В Хабаровском крае глава региона и единоросс Вячеслав Шпорт набрал 35,6%, а Сергей Фургал от ЛДПР – 35,8%.

16 сентября второй тур прошел в Приморском крае, а его победителем был признан врио главы региона Андрей Тарасенко. Он опередил на 1,5% коммуниста Андрея Ищенко, однако результаты голосования могут отменить из-за серьезных нарушений на выборах.

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Гудков Дмитрий