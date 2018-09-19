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Политика
19 сентября 15:21

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова после выборов усилила свои позиции в правительстве города

Так, должность вице-мэра по вопросам социального развития покинул Леонид Печатников. Его полномочия перешли к вице-мэру Анастасии Раковой, которую называют самым влиятельным чиновником мэрии Москвы

Фото: piter.tv

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил состав нового правительства. По сравнению с предыдущим составом в столичном кабинете министров произошли изменения.

Так, должность вице-мэра по вопросам социального развития покинул Леонид Печатников. Его полномочия перешли к вице-мэру Анастасии Раковой, которую называют самым влиятельным чиновником мэрии Москвы.

Предположительно, Леонид Печатников после ухода из правительства может возглавить Бакулевский центр сердечно-сосудистой хирургии или Городскую клиническую больницу им. С. П. Боткина. «Ведомости» называют причиной его отставки давний конфликт с Анастасией Раковой.

Мэр Москвы назначил своим новым заместителем по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, который ранее руководил департаментом экономической политики и развития Москвы.

Заместитель мэра по вопросам экономики Наталья Сергунина теперь возглавляет аппарат правительства Москвы и будет курировать вопросы, связанные с культурой, туризмом и развитием предпринимательства.

Свои прежние должности в столичном правительстве сохранили вице-мэр по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, вице-мэр по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и заместитель мэра по вопросам транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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