Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова после выборов усилила свои позиции в правительстве города
Так, должность вице-мэра по вопросам социального развития покинул Леонид Печатников. Его полномочия перешли к вице-мэру Анастасии Раковой, которую называют самым влиятельным чиновником мэрии Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил состав нового правительства. По сравнению с предыдущим составом в столичном кабинете министров произошли изменения.
Так, должность вице-мэра по вопросам социального развития покинул Леонид Печатников. Его полномочия перешли к вице-мэру Анастасии Раковой, которую называют самым влиятельным чиновником мэрии Москвы.
Предположительно, Леонид Печатников после ухода из правительства может возглавить Бакулевский центр сердечно-сосудистой хирургии или Городскую клиническую больницу им. С. П. Боткина. «Ведомости» называют причиной его отставки давний конфликт с Анастасией Раковой.
Мэр Москвы назначил своим новым заместителем по вопросам экономики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, который ранее руководил департаментом экономической политики и развития Москвы.
Заместитель мэра по вопросам экономики Наталья Сергунина теперь возглавляет аппарат правительства Москвы и будет курировать вопросы, связанные с культурой, туризмом и развитием предпринимательства.
Свои прежние должности в столичном правительстве сохранили вице-мэр по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, вице-мэр по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко, вице-мэр по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков и заместитель мэра по вопросам транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.