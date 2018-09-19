Глава ЦИК рекомендовала признать итоги выборов губернатора в Приморье недействительными
Элла Памфилова предложила признать результаты второго тура губернаторских выборов в Приморском крае недействительными. Ранее избирком признал победителем выборов кандидата от «Единой России»
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать результаты второго тура губернаторских выборов в Приморском крае недействительными. Ранее избирком признал победителем выборов кандидата от «Единой России» и врио главы региона Андрея Тарасенко.
«Я предлагаю рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты выборов недействительными», - заявила Элла Памфилова, слова которой приводит ТАСС.
Глава Центризбиркома сообщила, что на следующий день после голосования службы МЧС ограничили доступ в ТИК Советского района Владивостока под предлогом проведения каких-то работ. При этом комиссия длительное время находилась без охраны и контроля. По словам Памфиловой, эти и другие обстоятельства позволяют без промедления принять решение о признании выборов в Приморье недействительными.
Напомним, партия КПРФ, чей кандидат Андрей Ищенко участвовал во втором туре выборов, отказалась признать итоги голосования. По ходу подсчета голосов кандидат от КПРФ опережал кандидата от «Единой России», но утром 17 сентября было объявлено о победе представителя партии власти с минимальным преимуществом. В КПРФ уверены, что Андрею Тарасенко приписали лишних 40 тысяч голосов.