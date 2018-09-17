Меню
Политика
Ломать - не строить, душа не болит
Политика
17 сентября 13:52

Социологи зафиксировали резкое падение электорального рейтинга «Единой России»

«Левада-центр» зафиксировал снижение электорального рейтинга «Единой России». Согласно опросу общественного мнения, только 28% респондентов проголосовали бы за партию власти

Социологическая служба «Левада-центр» зафиксировала снижение электорального рейтинга «Единой России». Согласно опросу общественного мнения, только 28% респондентов проголосовали бы за партию власти, если бы выборы проводились в ближайшее время.

Для сравнения, в конце 2017 года за «Единую Россию» на ближайших выборах готовы были проголосовать 37% россиян.

Еще 22% опрошенных заявили социологам, что вообще не стали бы голосовать на выборах.

По данным «Левада-центра», в отличие от «Единой России» в рейтинге других партий за год изменений не произошло. За ЛДПР готовы проголосовать 11% (в декабре 2017 года - 10%), за КПРФ - 9% (9% в 2017 году), за «Справедливую Россию» - 3% (3% в 2017 году).

Стремительное падение рейтинга «Единой России» связывают в первую очередь с планами властей повысить пенсионный возраст в стране до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Причем проголосовали за него только депутаты от «Единой России».

Материалы по теме
Наталья Поклонская передаст «компромат» на товарищей по партии в ФСБ и прокуратуру
Глава ульяновской «Единой России» уходит в отставку из-за неутешительных итогов выборов
Наталья Поклонская сообщила о проведении проверки в отношении депутатов от «Единой России»
Сейчас на главной
ПФР - пир во время нищеты
Пенсионный возраст повысили на фоне вопиющей неэффективности ведомства Антона Дроздова, который прославился необоснованными премиями топ-менеджмента, дворцами своих отделений, странными конкурсами и хроническим дефицитом денег
Горячие новости
Екатеринбургские активисты обвинили полицейских в превышении полномочий
Активисты «Движения против насилия» из Екатеринбурга обратились в прокуратуру с требованием проверить законность действий сотрудников полиции во время протестной акции 9 сентября
Авторская колонка
Никогда такого не было - и вот опять
Стоит возмущаться, но только не удивляться: Приморье лишь доказало, что оно часть России. Как везде - так и там. Выборы нагло спёрли? А что, где-то иначе? Вот только на прошлой неделе: «Новичок», отравление Верзилова, «обращение» Золотова. Сегодня еще будет враньё Минобороны про Боинг.
Гудков Дмитрий
Горячие новости
Сотрудникам ГИБДД запретили скручивать регистрационные номера с автомобилей
Такое решение было принято главой государства во избежание нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов
Горячие новости
ЦИК РФ не будет утверждать итоги выборов в Приморье до окончания разбирательства
Ранее кандидаты в губернаторы Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко, которые набрали практически одинаковое число голосов, обвинили друг друга в фальсификации выборов
Горячие новости
Депутат Виталий Милонов попросил власти ввести «сухой закон»
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой ввести в стране «сухой закон» с целью снижения уровня «алкоголизации населения»
Горячие новости
Коммунист и единоросс не поделили Приморье
По данным приморского избиркома, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия»), хотя по ходу подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Коммунист обвинил своего соперника в фальсификации итогов голосования
Горячие новости
Brexit спасает Россию
Власти Великобритании планируют ввести санкции против России из-за отравления Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом, но не могут этого сделать до завершения процедуры Brexit (выход страны из Евросоюза)
Горячие новости
В Челябинске на «Параде первоклашек» детей нарядили в форму ОМОНа и раздали дубинки
В Челябинске состоялся «Парад первоклассников», в ходе которого дети могли ознакомиться с различными профессиями, в том числе и профессией полицейского
Горячие новости
В крымском Армянске произошел новый выброс вредных веществ
​В городе Армянск республики Крым введен режим чрезвычайной ситуации из-за нового выброса вредных веществ в атмосферу. С конца августа это уже второй выброс сернистого газа в городе
Горячие новости
Подозреваемый в отравлении Скрипаля оказался связан с Минобороны
Журналисты сообщили, что позвонили по телефонному номеру, указанному в документах ФМС России на имя Александра Петрова (один из подозреваемых), и попали в оборонное ведомство
Авторская колонка
Кто покрывает этих наглецов?
Есть в нашем Красносельском районе хостел под названием «Арка». Располагается в жилом доме на Красногрудой улице и очень раздражает местных жителей. Недовольство понятно: у хостела нет отдельного входа, и своих гостей он пускает через общий подъезд
Яшин Илья
Горячие новости
​Единоросс тебе товарищ
Наталья Поклонская сообщила, что собранные ею материалы о возможных нарушениях со стороны трех депутатов Госдумы в ближайшее время будут переданы в Генпрокуратуру, ФСБ и Росфинмониторинг
Горячие новости
Партия «Яблоко» потребовала отставки главы Росгвардии из-за угроз Навальному
​Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова подготовила обращение на имя президента Владимира Путина с требованием отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова
армия
Слушай то, что говорит наш товарищ замполит
Минобороны предложило возродить должность замполита в армии. Новую старую структуру под названием Главное военно-политическое управление Минобороны возглавит экс-командующий Западным военным округом, ранее руководивший российским контингентом в Сирии
Горячие новости
УЕФА разрешила ЦСКА провести домашние матчи в рамках Лиги чемпионов в «Лужниках»
Московский ЦСКА проведет домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Накануне столичный клуб получил соответствующее разрешение от комиссии УЕФА
Горячие новости
«За эти комментарии нам хорошо платят»
Администрация республики Карачаево-Черкесия объявила тендер на организацию профилактических мероприятий в интернете. Стоимость контракта составляет 460 тысяч рублей
Горячие новости
В России растет смертность от рака из-за отсутствия специализированной медпомощи
Почти в трети российских регионов по итогам 2017 года выросла смертность от раковых заболеваний. Об этом говорится в исследовании Общероссийского народного фронта и фонда «Здоровье»