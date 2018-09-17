ЦИК РФ не будет утверждать итоги выборов в Приморье до окончания разбирательства
Ранее кандидаты в губернаторы Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко, которые набрали практически одинаковое число голосов, обвинили друг друга в фальсификации выборов
Центризбирком РФ пока не будет подводить итоги второго тура выборов губернатора Приморского края. В регион направлена комиссия для разбирательства. Ранее кандидаты в губернаторы Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко, которые набрали практически одинаковое число голосов, обвинили друг друга в фальсификации выборов.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила «Интерфаксу», что сначала избирком разберется в ситуации вокруг выборов в Приморье и рассмотрит все жалобы. В Приморском крае будет работать специальная комиссия.
Во втором туре губернаторских выборов в Приморье участвовали врио главы региона Андрей Тарасенко от «Единой России» и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. По ходу подсчета голосов коммунист Ищенко лидировал, но утром приморский избирком объявил о победе единоросса Тарасенко с результатом 49,55% голосов против 48,06% у его соперника.
Андрей Ищенко обвинил врио главы края в фальсификации итогов голосования и объявил голодовку. В КПРФ заявили, что не будут признавать итоги выборов и готовы вывести людей на улицы в знак протеста. Андрей Тарасенко в ответ обвинил штаб соперника в подкупе избирателей.