Кандидаты в губернаторы Приморья обвинили друг друга в фальсификации итогов выборов
По данным приморского избиркома, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия»), хотя по ходу подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Коммунист обвинил своего соперника в фальсификации итогов голосования
В Приморском крае в минувшее воскресенье состоялся второй тур губернаторских выборов. По данным приморского избиркома, победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия»), хотя по ходу подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Коммунист обвинил своего соперника в фальсификации выборов и объявил голодовку.
Вечером в воскресенье при подсчете голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко опережал единоросса Андрея Тарасенко на 8%, но утром в понедельник приморский избирком объявил о победе врио главы региона с результатом 49,55% против 48,06%, сообщает ТАСС.
Андрей Ищенко обвинил Андрея Тарасенко в фальсификации итогов голосования и объявил голодовку. По словам коммуниста, результаты были фальсифицированы во Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артеме. Сейчас сторонники КПРФ собираются около здания краевой администрации.
«Я объявил голодовку, ко мне присоединяются сторонники. Мы будем находиться на площади максимальное количество времени», - заявил коммунист Ищенко, слова которого приводит «Интерфакс».
В избирательном штабе Тарасенко также заявили о фальсификации итогов выборов во Владивостоке и Уссурийске. Единоросс пожаловался на подвоз избирателей на участки для голосования и подкупе избирателей.