Наталья Поклонская передаст «компромат» на товарищей по партии в ФСБ и прокуратуру
Наталья Поклонская сообщила, что собранные ею материалы о возможных нарушениях со стороны трех депутатов Госдумы в ближайшее время будут переданы в Генпрокуратуру, ФСБ и Росфинмониторинг
Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская, которая возглавляла теперь уже расформированную комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, передаст правоохранительным органам материалы о нарушении антикоррупционного законодательства тремя ее товарищами по партии.
Наталья Поклонская сообщила, что собранные ею материалы о возможных нарушениях со стороны трех депутатов Госдумы в ближайшее время будут переданы в Генпрокуратуру, ФСБ и Росфинмониторинг.
«Материалы серьезные. Надеюсь на результативные проверки и внимательный подход сотрудников указанных органов», – заявила депутат, слова которой приводит «Интерфакс». Имена депутатов, в отношении которых будет проводиться проверка, Поклонская не сообщила.
Ранее сообщалось, что комиссия Натальи Поклонской проведет проверку в отношении трех депутатов от «Единой России» и еще двух депутатов от «Справедливой России».
По словам депутата, ее коллеги могут являться учредителями и входить в органы правления коммерческих организаций, в том числе и зарегистрированных за границей. У одного из парламентарием имелся конфликт интересов, когда связанной с его родственниками фирме были выделены средства из бюджета.
Напомним, ранее стало известно о лишении Натальи Поклонской должности заместителя председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также ликвидации комиссии по контролю за доходами депутатов, которую она возглавляла. Таким образом руководство «Единой России» решило наказать Поклонскую за нарушение партийной дисциплины, а именно за голосование против законопроекта о повышении пенсионного возраста.
Сама Наталья Поклонская заявила, что такие решения были приняты товарищами по партии за ее спиной. «Я узнаю о решениях о моём смещении с должностей зампреда комитета и председателя комиссии из СМИ… Я целый день присутствовала на пленарном заседании, мне никто из руководства ничего не сказал, со мной об этом не говорят», – отметила депутат.