Меню
Политика
А и Б сидели на крабЕ
Политика
14 сентября 13:41

Власти Карачаево-Черкесии потратят полмиллиона рублей на правильные комментарии в соцсетях

Администрация республики Карачаево-Черкесия объявила тендер на организацию профилактических мероприятий в интернете. Стоимость контракта составляет 460 тысяч рублей

Администрация республики Карачаево-Черкесия объявила тендер на организацию профилактических мероприятий в интернете. Стоимость контракта составляет 460 тысяч рублей.

Подрядчик должен сформировать «кибердружину», которая должна публиковать в соцсетях короткие сообщения или комментарии там, где «имеются недостоверные данные провокационного характера, способствующие разжиганию межконфессиональных и межнациональных конфликтов».

Участники «кибердружины» должны оставлять до 75 комментариев в неделю минимум в трех социальных сетях с разных аккаунтов, сообщает «Роскомсвобода».

Заказчиком борьбы с плохими комментариями выступает Министерство по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.

Материалы по теме
ФАС выявила нарушения в закупке компьютеров для МВД на миллиард рублей
ФБК рассказал о миллионных тратах Пенсионного фонда на аренду автомобилей
Мэрия Москвы потратит на разгон облаков в День города 100 млн рублей
Сейчас на главной
Горячие новости
Партия «Яблоко» потребовала отставки главы Росгвардии из-за угроз Навальному
​Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова подготовила обращение на имя президента Владимира Путина с требованием отправить в отставку главу Росгвардии Виктора Золотова
армия
Слушай то, что говорит наш товарищ замполит
Минобороны предложило возродить должность замполита в армии. Новую старую структуру под названием Главное военно-политическое управление Минобороны возглавит экс-командующий Западным военным округом, ранее руководивший российским контингентом в Сирии
Горячие новости
УЕФА разрешила ЦСКА провести домашние матчи в рамках Лиги чемпионов в «Лужниках»
Московский ЦСКА проведет домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Накануне столичный клуб получил соответствующее разрешение от комиссии УЕФА
Горячие новости
В России растет смертность от рака из-за отсутствия специализированной медпомощи
Почти в трети российских регионов по итогам 2017 года выросла смертность от раковых заболеваний. Об этом говорится в исследовании Общероссийского народного фронта и фонда «Здоровье»
Горячие новости
Телеведущий МИА «Россия сегодня» назвал «мерзостью» клип народных артистов Киркорова и Баскова
Гендиректор МИА «Россия сегодня» и телеведущий ВГТРК Дмитрий Киселев раскритиковал новый клип звезд шоу-бизнеса Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ibiza»
Горячие новости
​Будь патриотом, но живи за границей
​В Берлине два года назад открылся исследовательский институт «Диалог цивилизаций», который возглавляет бывший разведчик и бывший глава «Российских железных дорог» Владимир Якунин
Горячие новости
​Обещать - не значит отменить статью
Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект, который предполагает отмену уголовной ответственности за репосты, лайки и сохраненные картинки в соцсетях
Горячие новости
В Госдуме упразднили комиссию по контролю за доходами депутатов
Комитет Госдумы по регламенту упразднил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла депутат от «Единой России» Наталья Поклонская. Теперь эта комиссия объединена с комиссией по этике
Горячие новости
Подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля дали первое интервью
​Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль газом «Новичок», дали интервью телеканалу RT
Горячие новости
Евросоюз продлил на полгода срок действия антироссийских санкций
​Страны Евросоюза продлили еще на шесть месяцев срок действия санкций против российских граждан и компаний. Визовые и экономические ограничения будут действовать до 15 марта 2019 года
Горячие новости
Госдума рассмотрит законопроект о продлении срока действия скидки на оплату штрафов ГИБДД
Госдума рассмотрит законопроект, который продлит срок действия 50%-й скидки при оплате автомобильного штрафа в течение 20 суток
Горячие новости
Apple презентовала новые смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max
Новые смартфоны получили название iPhone Xs и iPhone Xs Max. Внешне первая модель похожа на iPhone X, а вторая - на iPhone 8 Plus. Новинки будут доступны в традиционных цветах - черном, серебристом и золотом
Горячие новости
«Мы все отдадим»
Глава государственного банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что в случае введения санкций против организации, долларовые вклады населению будут возвращать в другой валюте, в том числе и национальной
Горячие новости
На рассмотрение Госдумы внесли свод правил проведения дуэлей
Автор кодекса пояснил, что в последнее время появилась тенденция со стороны государственных служащих вызывать на дуэль граждан выражающих отличные от официальных точки зрения
Горячие новости
Магазинам запретят продавать детям и подросткам газировку и шоколадки
Депутат Милонов предложил обязать продавцов и производителей газированных напитков, шоколадных батончиков и других изделий с высоким содержанием сахара маркировать продукцию предупреждающими надписями
Авторская колонка
Утрата репутации: отравление ложью
Важнейшая задача руководителя любой страны - оберегать ее репутацию, служить ее репутации, делать так, чтобы его страну уважали, чтобы его стране доверяли. После Крыма и Донбасса, после сбитого «Боинга», после Сирии, после всего этого бесконечного вранья Россия оказалась страной с отрицательной репутацией.
Явлинский Григорий
Горячие новости
«Пусть отвечает, если не слабо!»
Журналисты «Новой газеты» сняли на видео поместья в элитном подмосковном поселке Барвиха, которые принадлежат сыну и зятю главы Росгвардии Виктора Золотова
Горячие новости
Владимир Путин сообщил, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили гражданские лица
​Российский президент Владимир Путин сообщил о том, что спецслужбам удалось разыскать подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери