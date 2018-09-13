В Госдуме упразднили комиссию Натальи Поклонской по контролю за доходами депутатов
Комитет Госдумы по регламенту упразднил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла депутат от «Единой России» Наталья Поклонская. Теперь эта комиссия объединена с комиссией по этике
Комитет Госдумы по регламенту упразднил комиссию по контролю за доходами, которую возглавляла депутат от «Единой России» Наталья Поклонская. Теперь эта комиссия объединена с комиссией по этике.
Глава думского комитета по регламенту Ольга Севастьянова сообщила «Дождю», что предложение объединить комиссии возникло еще в начале 2018 года и не связано с санкциями в отношении Натальи Поклонской, которая единственная из единороссов проголосовала против повышения пенсионного возраста.
Ранее в «Единой России» заявили, что в качестве наказания за нарушение партийной дисциплины Наталью Поклонскую лишат должности заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. При этом в партии заявили, что не рассматривают вопрос об освобождении Поклонской от должности главы комиссии по контролю за доходами.
Сама Наталья Поклонская после этого сообщила о проведении проверки в отношении пятерых депутатов Госдумы, в том числе и от «Единой России», которых подозревают в нарушении закона о противодействии коррупции.