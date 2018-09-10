Полные тезки жены и детей главы СВР обратились за видом на жительство в Венгрии
В числе российских граждан, которые подали документы на получение вида на жительство в Венгрии, оказались полные тезки членов семьи главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина
В числе российских граждан, которые подали документы на получение вида на жительство в Венгрии, оказались полные тезки членов семьи главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
В расследовании «Новой газеты», издания Direkt36 и канала «444» сообщается, что за видом на жительство к властям Венгрии обратились полные тезки супруги Сергея Нарышкина — Светланы Нарышкиной, их сына Андрея Нарышкина, а также двух дочерей.
Нарышкины претендуют на ВНЖ в обмен на инвестиции по так называемой «золотой визе». Минимальный объем инвестиций для получения визы в Венгрии составляет 24 млн рублей (300 тысяч евро). Еще 60 тысяч евро нужно заплатить в качестве административного сбора.
Напомним, сам Сергей Нарышкин находится в санкционном списке США с 2014 года. Кроме того, Венгрия входит в НАТО, поэтому обращение родственников главы СВР за ВНЖ в этой стране может вызвать громкий скандал.